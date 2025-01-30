850.1 مليون درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني 2024

وسجل بنك الفجيرة الوطني مخصصات انخفاض قيمة صافية بقيمة 690 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 859 مليون درهم في عام 2023، وهو انخفاض كبير بنسبة 19.7 في المائة. تحسنت جودة الأصول المقاسة بمزيج المرحلة 2 و 3 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 إلى 10.2 في المائة مقارنة بـ 12.2 في المائة في 31 ديسمبر 2023. بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.1 في المائة مقارنة بـ 4.9 في المائة في 31 ديسمبر 2023. بلغت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 119.4 في المائة مقارنة بـ 120.2 في المائة في 31 ديسمبر 2023.