850.1 مليون درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني 2024
أعلن بنك الفجيرة الوطني يوم الأربعاء عن نمو صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 28.9 بالمائة ليغلق العام عند 934.8 مليون درهم مقارنة بـ 725.1 مليون درهم في عام 2023.
وحقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام، مع رسوم ضرائب الشركات البالغة 84.7 مليون درهم.
وقال بنك الفجيرة الوطني في بيان: "ساهمت ظروف السوق المزدهرة بدعم من مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة، والإدارة الحذرة للتكاليف، في بيئة عالمية لا تزال غير مؤكدة تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية، في تحقيق هذه المجموعة القوية من النتائج".
وسجل بنك الفجيرة الوطني مخصصات انخفاض قيمة صافية بقيمة 690 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 859 مليون درهم في عام 2023، وهو انخفاض كبير بنسبة 19.7 في المائة. تحسنت جودة الأصول المقاسة بمزيج المرحلة 2 و 3 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 إلى 10.2 في المائة مقارنة بـ 12.2 في المائة في 31 ديسمبر 2023. بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.1 في المائة مقارنة بـ 4.9 في المائة في 31 ديسمبر 2023. بلغت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 119.4 في المائة مقارنة بـ 120.2 في المائة في 31 ديسمبر 2023.
وبفضل زيادة الإيرادات من نمو الميزانية العمومية، حقق بنك الفجيرة الوطني أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.62 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بـ 1.58 مليار درهم في عام 2023.
وسجل بنك الفجيرة الوطني أفضل دخل تشغيلي على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة 6.7% عن عام 2023، مما يعكس التركيز المتزايد على نمو قطاعات الأعمال الرئيسية، وإدارة الأصول والمطلوبات الاستباقية، ونهج البنك الراسخ الذي يركز على العملاء والذي عوض عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
وارتفع صافي دخل الفائدة وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامي بنسبة 4.8% إلى 1.8 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في عام 2023. وارتفع صافي الرسوم والعمولات والدخل الآخر بنسبة 8.4% إلى 452.7 مليون درهم مقارنة مع 417.8 مليون درهم في عام 2023.
وشهد دخل الصرف الأجنبي والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 15 بالمائة مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 189.1 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وبفضل تحسن قدره 20 مليون درهم في الاستثمارات المخصصة للقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بلغ إجمالي الدخل الشامل لبنك الفجيرة الوطني للعام 870.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.1% مقارنة بـ 790.4 مليون درهم في عام 2023.
وبالنظر إلى أداء عام 2024، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمائة.