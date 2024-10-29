715 مليون درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني
أعلن بنك الفجيرة الوطني اليوم الثلاثاء عن تحقيق نمو سنوي بنسبة 39.3 في المائة ليغلق فترة الأشهر التسعة الأولى من العام عند صافي ربح قبل الضريبة بلغ 715 مليون درهم مقارنة بـ 513.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023.
وحقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 650.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع رسوم ضرائب الشركات بقيمة 64.6 مليون درهم.
وعلى خلفية الأداء القوي في الربع الثالث من عام 2024، حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح قبل الضريبة بلغ 230.1 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 27.1 في المائة عن الربع المقابل من عام 2023. وقال بنك الفجيرة الوطني في بيان: "توضح هذه النتائج الزخم المستمر للبنك في نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة والقدرة على الحفاظ على الهوامش في البداية في بيئة أسعار الفائدة المتراجعة. ساهمت ظروف السوق المزدهرة بدعم من مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة، والإدارة الدقيقة للتكاليف، في بيئة عالمية لا تزال غير مؤكدة تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية، في هذا الموقف القوي".
وبفضل ارتفاع الإيرادات، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 1.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 7.6% مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023؛ وبزيادة قدرها 7.5% للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
بلغ الدخل التشغيلي 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بـ 1.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023؛ وبزيادة قدرها 8.9% للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، مما يعكس التركيز على نمو قطاعات الأعمال الرئيسية وإدارة الأصول والخصوم بشكل استباقي.
وارتفع صافي دخل الفائدة وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامي بنسبة 5.6% إلى 1.33 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.26 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023. كما ارتفع بنسبة 3.0% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 15.4% إلى 358.1 مليون درهم للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 310.4 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2023. كما ارتفع بنسبة 29.0% للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وشهد دخل الصرف الأجنبي والمشتقات نمواً جيداً بنسبة 16.6% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023، ليصل إلى 139.1 مليون درهم للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما ارتفع بنسبة 21.8% للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وسجل الدخل من الاستثمارات والأدوات الإسلامية انتعاشًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت مكاسب القيمة العادلة على محفظة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بمقدار 74.3 مليون درهم خلال الفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 10.3%، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وموظفيه. وتشمل هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات التحول الرقمي لتعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية والابتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل لدى بنك الفجيرة الوطني 30.5% مقارنة بنحو 30.0% في الفترة المقابلة من عام 2023، لتظل في نطاق الصناعة المتوسطة وتعكس الانضباط المستمر في التكاليف.
حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته في الاعتراف الحكيم والشفاف بالحسابات المتعثرة مع مراعاة معايير مخاطر الائتمان الجديدة التي قدمها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسجل بنك الفجيرة الوطني مخصصات انخفاض قيمة صافية بقيمة 555.7 مليون درهم للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 667.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023، بانخفاض قدره 16.8 في المائة. وبلغت نسبة تغطية المخصصات الإجمالية 114.6 في المائة مقارنة بـ 120.2 في المائة في 31 ديسمبر 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.3 في المائة مقارنة بـ 4.9 في المائة في 31 ديسمبر 2023. ومن منظور التحسن العام لجودة الأصول، انخفض مزيج المرحلة 2 و3 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 إلى 11.4 في المائة مقارنة بـ 12.2 في المائة في 31 ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 58.5 مليار درهم مقارنة مع 51.7 مليار درهم بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 17.1% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023.
وارتفعت القروض والسلف ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 10.5% لتصل إلى 30.8 مليار درهم مقارنة مع 27.9 مليار درهم بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023.
وارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 13.9% لتصل إلى 9.3 مليار درهم مقارنة مع 8.1 مليار درهم بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 25.1% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023؛ مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز القيمة والعائد.
وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية بنسبة 8.5% لتصل إلى 41.8 مليار درهم مقارنة مع 38.6 مليار درهم بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 12.4% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2023. وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 40% من إجمالي ودائع العملاء، مما أدى إلى موازنة تأثير منتجات الودائع الثابتة.
تم الحفاظ على سيولة كافية مع نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة (LSRR) عند 67.3 في المائة (2023: 67.4 في المائة) ونسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) عند 30.3 في المائة (2023: 28.3 في المائة)، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بلغت نسبة كفاية رأس المال 21.3% (نسبة الشق الأول 20.1% ونسبة الشق الأول 14.3%) مقارنة بـ 19.0% (نسبة الشق الأول 17.8% ونسبة الشق الأول 14.2%) في نهاية عام 2023؛ متجاوزة بذلك المتطلبات التنظيمية وضمان أساس مالي قوي. ويرجع هذا في المقام الأول إلى الإصدار الناجح لأوراق رأس المال الإضافية من الشق الأول ("رأس المال الإضافي من الشق الأول")، والتي بلغت 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) بتاريخ 16 سبتمبر 2024، كجزء من تعزيز هيكل رأس مال بنك الفجيرة الوطني لدعم استراتيجيته التجارية والتشغيلية وإعادة تمويل أوراق رأس المال الإضافية من الشق الأول الحالية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي (1.286 مليار درهم). تم استدعاء رأس المال الإضافي 1 البالغ 350 مليون دولار أمريكي في 16 سبتمبر 2024 وتم تسويته في تاريخ الاستدعاء الأول أي 1 أكتوبر 2024 بعد نهاية الربع. لو تم إجراء هذه التسوية في غضون سبتمبر 2024، فإن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية كانت ستظل قوية عند 18.0 في المائة. تم طرح الإصدار الجديد بشكل خاص مع حكومة الفجيرة. تسمح أدوات رأس المال بالتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية بنسبة 2.85 درهم: 1، في غضون عامين من هذا الإصدار.
بلغ العائد على متوسط الأصول 1.57 في المائة، ارتفاعًا من 1.40 في المائة للفترة المقابلة من عام 2023. وفي حال تم إجراء تسوية رأس المال الإضافي 1 المذكورة أعلاه في سبتمبر 2024، فإن العائد على متوسط الأصول سيرتفع إلى 1.59 في المائة.
بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 11.87%، ارتفاعاً من 11.24% للفترة المقابلة من عام 2023. ولو تم إجراء تسوية رأس المال الإضافي الأول المذكورة أعلاه في سبتمبر 2024، فإن العائد على متوسط حقوق الملكية سيرتفع إلى 13.01%.
أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني لبنك الفجيرة الوطني عند A-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يسلط الضوء على القوة الأساسية للبنك وإدارته الحكيمة للمخاطر وقدرته على الصمود.
وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: "إن النتائج الرائعة التي حققها بنك الفجيرة الوطني تؤكد على تنفيذه الدؤوب للأهداف الاستراتيجية، والمرونة في أعماله الأساسية وقدرته على الأداء في قطاعات الأعمال الرئيسية في بيئة عالمية لا تزال غير مؤكدة، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية وبيئة أسعار الفائدة المتراجعة. ومع الاستفادة من الزخم القوي في السوق المحلية الذي حفزه النشاط المحلي القوي في قطاعات السياحة والتجارة والبناء والخدمات المالية، والموقف الرأسمالي القوي وتحسين جودة الأصول بشكل عام، سنواصل البناء على تفانينا الراسخ في التميز في الخدمة، ودفع التبني الرقمي وتعزيز قيمة المساهمين، مما يضعنا في وضع جيد لتحقيق التقدم المستدام والمرونة طوال بقية عام 2024 وما بعده ".