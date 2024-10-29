715 مليون درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني

بلغت نسبة كفاية رأس المال 21.3% (نسبة الشق الأول 20.1% ونسبة الشق الأول 14.3%) مقارنة بـ 19.0% (نسبة الشق الأول 17.8% ونسبة الشق الأول 14.2%) في نهاية عام 2023؛ متجاوزة بذلك المتطلبات التنظيمية وضمان أساس مالي قوي. ويرجع هذا في المقام الأول إلى الإصدار الناجح لأوراق رأس المال الإضافية من الشق الأول ("رأس المال الإضافي من الشق الأول")، والتي بلغت 275 مليون دولار أمريكي (1.01 مليار درهم) بتاريخ 16 سبتمبر 2024، كجزء من تعزيز هيكل رأس مال بنك الفجيرة الوطني لدعم استراتيجيته التجارية والتشغيلية وإعادة تمويل أوراق رأس المال الإضافية من الشق الأول الحالية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي (1.286 مليار درهم). تم استدعاء رأس المال الإضافي 1 البالغ 350 مليون دولار أمريكي في 16 سبتمبر 2024 وتم تسويته في تاريخ الاستدعاء الأول أي 1 أكتوبر 2024 بعد نهاية الربع. لو تم إجراء هذه التسوية في غضون سبتمبر 2024، فإن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية كانت ستظل قوية عند 18.0 في المائة. تم طرح الإصدار الجديد بشكل خاص مع حكومة الفجيرة. تسمح أدوات رأس المال بالتحويل الإلزامي إلى أسهم عادية بنسبة 2.85 درهم: 1، في غضون عامين من هذا الإصدار.