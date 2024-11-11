700 مليون دولار صكوك"دبي المالي"المسددة في الموعد

تم إصدار الصكوك عن طريق شركة المركز المالي العالمي للاستثمار لتمويل توسعة المركز من خلال تطوير البنية التحتية العقارية وإطلاق منطقة جذب جديدة للتجزئة، وهي "جيت أفينيو". وقد اعتمد مركز دبي المالي العالمي نهجاً مدروساً في الإنفاق على كافة مشاريعه وتطوراته الجديدة، مما ساهم في تنويع وتعزيز إيراداته وتحسين استخدامه للأدوات المالية.

وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على توليد النقد من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي في الأمدين المتوسط والطويل.