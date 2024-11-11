700 مليون دولار صكوك"دبي المالي"المسددة في الموعد
أعلن مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن استرداد كامل وسداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في الموعد المحدد.
تم إصدار الصكوك عن طريق شركة المركز المالي العالمي للاستثمار لتمويل توسعة المركز من خلال تطوير البنية التحتية العقارية وإطلاق منطقة جذب جديدة للتجزئة، وهي "جيت أفينيو". وقد اعتمد مركز دبي المالي العالمي نهجاً مدروساً في الإنفاق على كافة مشاريعه وتطوراته الجديدة، مما ساهم في تنويع وتعزيز إيراداته وتحسين استخدامه للأدوات المالية.
وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على توليد النقد من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي في الأمدين المتوسط والطويل.
صرّح عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، قائلاً: "لقد قام مركز دبي المالي العالمي بسداد كافة الصكوك المستحقة لعام 2014 في الموعد المحدد، مما يعكس متانة موقفنا المالي. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرنا في بنية تحتية تجارية عالية الجودة، مما ساهم في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للأعمال والتمويل في المنطقة. ونواصل تعزيز عروضنا العقارية لتلبية الطلب المرتفع من الشركات الساعية إلى تأسيس أو توسيع وجودها في المدينة."