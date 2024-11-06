6 مليارات درهم أرباح "دبي الإسلامي" في 9 أشهر

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "تُواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها القوية نحو النموّ الاقتصادي والتنمية، رغم التحديات العالمية والإقليمية. ومع بوادر انحسار التضخم، بدأت البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، مما يُمهّد الطريق لظروف أكثر استقراراً للأسواق المالية والاقتصاد. ولا تزال التوقعات الاقتصادية للدولة إيجابية، مدفوعة بنُمّو السكان وازدهار السياحة وزيادة حجم التجارة. وبناءً على ذلك، سجّل بنك دبي الإسلامي أداءً مُتميزاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغ إجمالي الدخل نحو 17 مليار درهم، بزيادة قوية بنسبة 17% على أساس سنوي. ويُواصل البنك جذب أصول جديدة من قاعدة عملائه المُتزايدة في جميع أنحاء الدولة و المنطقة."