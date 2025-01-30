4.46 تريليون درهم ارتفاع أصول القطاع المصرفي بالإمارات نهاية 2024
شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، زيادة كبيرة في الأصول في عام 2024، حيث بلغت 4.457 تريليون درهم إماراتي في نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم إماراتي في عام 2023، حسبما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الأربعاء.
وانخفض صافي نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1% في عام 2024 من 2.4% في عام 2023، ممّا يسلط الضوء على تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع التأمين نمواً كبيراً في عام 2024، حيث سيصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى نحو 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
وحقق المصرف المركزي نتائج مالية قياسية في عام 2024 على كافة المؤشرات، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الأصول إلى نحو 896 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع صافي التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات سيواصل أداءه الاستثنائي في عام 2024، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في كافة القطاعات الاقتصادية والدور الحيوي للمصرف المركزي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.0%، مع توقعات بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى نحو 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بنحو 1.9 تريليون درهم في عام 2023.
وفي عام 2024، نفذ المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج الإسكان الوطنية من خلال توفير المرونة في تطبيق بعض متطلبات الرهن العقاري، وبلغ الدعم المقدم من خلال صناديق الإسكان الوطنية 6.1 مليار درهم في عام 2024.
ولتطوير سوق رأس المال المحلي وتنفيذ الإطار النقدي للدرهم بشكل فعّال، بلغ إجمالي شهادات الإيداع القائمة 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ممّا يعكس ارتفاع سيولة السوق. ويعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية على مستوى العالم التي تصدر شهادات إيداع إسلامية، حيث بلغ إجمالي الأرصدة القائمة 42 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 45 مليار درهم في عام 2023. وقال المصرف المركزي إنه بموجب برنامج سندات الخزينة الذي أطلق في عام 2022 بالتعاون مع وزارة المالية كجهة مصدرة والمصرف المركزي كوكيل إصدار ودفع، تم إصدار سندات خزينة وصكوك مقوّمة بالدرهم بقيمة 8.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.
وتضمنت التشريعات والتنظيمات العديدة التي أصدرها المصرف المركزي بهدف تعزيز التنظيم والإشراف على المؤسسات المالية المرخصة وتحسين أداء القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي برئاسة رئيس المصرف المركزي. ويهدف المجلس إلى تعزيز وحماية الاستقرار المالي، وتسهيل التعاون بين السلطات التنظيمية، وتحديد المخاطر، واقتراح استراتيجيات التخفيف من المخاطر النظامية، وتعزيز الرقابة المالية، وضمان مساهمة النظام المالي الفعّالة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأصدر المصرف المركزي أكثر من 139 لائحة ومعايير وإرشادات جديدة، وألغى 307 لائحة وإشعارات بين عامي 2018 و2024، ممّا يعكس التزام المصرف المركزي ببرنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية وتحديث الأنظمة المالية وتبسيط الخدمات المالية للأفراد، والمؤسسات المالية المرخصة، والشركات. وتشمل اللوائح الرئيسية الصادرة في عام 2024 أول إطار مالي مفتوح في العالم، لتعزيز الخدمات المالية المفتوحة الآمنة والفعّالة، حسبما ذكر المصرف المركزي.
كما أصدر المصرف المركزي الإماراتي أول لائحة للعملات المستقرة في الشرق الأوسط وأولى بنوك متخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي ذات لوائح تنظيمية منخفضة المخاطر. كما تم وضع إطار تنظيمي جديد للمؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لدعم تطوير القطاع المالي والاقتصاد الوطني. كما تم إجراء تحسينات على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.