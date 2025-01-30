4.46 تريليون درهم ارتفاع أصول القطاع المصرفي بالإمارات نهاية 2024

ولتطوير سوق رأس المال المحلي وتنفيذ الإطار النقدي للدرهم بشكل فعّال، بلغ إجمالي شهادات الإيداع القائمة 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ممّا يعكس ارتفاع سيولة السوق. ويعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية على مستوى العالم التي تصدر شهادات إيداع إسلامية، حيث بلغ إجمالي الأرصدة القائمة 42 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 45 مليار درهم في عام 2023. وقال المصرف المركزي إنه بموجب برنامج سندات الخزينة الذي أطلق في عام 2022 بالتعاون مع وزارة المالية كجهة مصدرة والمصرف المركزي كوكيل إصدار ودفع، تم إصدار سندات خزينة وصكوك مقوّمة بالدرهم بقيمة 8.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.