440 مليون درهم أرباح تاريخية لمصرف عجمان

وقال مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "إن أداءنا القوي في عام 2024 سيعزز قيمتنا وعوائدنا الإيجابية لمساهمينا، ويوسع قاعدة عملائنا ويستثمر في مواهبنا حيث يعكس نجاح استراتيجية التحول لدينا، مدفوعة بالسرعة والخدمة والتخصص، جنباً إلى جنب مع التزامنا الثابت بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء، والتي ساعدتنا على تعظيم كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5 في المائة. من خلال التركيز على معالجة الأصول المتعثرة، حققنا استردادات قوية، مما عزز وضعنا المالي بشكل أكبر. لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا تفاني فريقنا بأكمله وعمله الجاد، الذي تستمر جهوده في دفع إنجازاتنا. مع تقدمنا، نظل ملتزمين ببناء قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية إعطاء الأولوية للنمو المستدام، مدفوعة بالخدمات المالية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتواجه التحديات المصرفية إقليمياً وعالمياً ".