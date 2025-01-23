440 مليون درهم أرباح تاريخية لمصرف عجمان
أعلن بنك عجمان، يوم الأربعاء، عن تحقيق أعلى أرباح سنوية قبل الضريبة في تاريخه بقيمة 440 مليون درهم في عام 2024، بنمو 213% مقارنة بخسارة صافية بلغت 390 مليون درهم في عام 2023.
وجاء الأداء مع وصول إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1.5 مليار درهم، وصافي الدخل التشغيلي إلى 736 مليون درهم. وفي العام الماضي، أعلن مصرف عجمان عن عائد على حقوق المساهمين بلغ 12.9% (بزيادة 2745 نقطة أساس) وعائد على الأصول بلغ 1.8% (بزيادة 332 نقطة أساس). واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح بنسبة 7.25%، رهنا بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
تم دعم النتائج القوية من خلال ميزانية عمومية محسّنة، مع إجمالي أصول بلغ 23 مليار درهم، وودائع عملاء بلغت 19 مليار درهم، و3.1 مليار درهم من حقوق الملكية. لا يزال الوضع الرأسمالي وجودة الأصول يظهران تقدماً قوياً مقارنة بالعام السابق، مع تحسن كبير في النسب الرئيسية. تحسن معدل القروض غير المنتظمة (NPL) من 13.8% إلى 9.9% بفضل الحل الناجح لـ 31% من الانكشافات غير المنتظمة، مما ساعد البنك أيضاً على استرداد 19.6% من المخصصات المحددة. كما تضاعف معدل تغطية خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) من 1.0% إلى 2.1% بعد أن زاد البنك احتياطياته لتعزيز وضعه بشكل يتفوق على متوسط الصناعة. كما تحسن إجمالي تغطية المخصصات بنسبة 22%. واصل البنك تنويع محفظته، مما خفض تركيز المخاطر العقارية بنسبة 7.3%، بينما زاد من تعرضه للأصول عالية الجودة في مختلف القطاعات.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: "إن هذه النتائج المالية القياسية هي شهادة على قوة الرؤية الاستراتيجية لمصرف عجمان والتزامه بتقديم قيمة مستدامة لمساهميه. يواصل مصرف عجمان لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد تحوله الملحوظ على مرونتنا وقدرتنا على التكيف في المشهد المالي المتغير باستمرار. أود أن أعرب عن عميق امتناني لمجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع موظفينا على تفانيهم وأدائهم الاستثنائي الذي كان له دور فعال في دفع نجاحنا".
وقال مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "إن أداءنا القوي في عام 2024 سيعزز قيمتنا وعوائدنا الإيجابية لمساهمينا، ويوسع قاعدة عملائنا ويستثمر في مواهبنا حيث يعكس نجاح استراتيجية التحول لدينا، مدفوعة بالسرعة والخدمة والتخصص، جنباً إلى جنب مع التزامنا الثابت بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء، والتي ساعدتنا على تعظيم كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5 في المائة. من خلال التركيز على معالجة الأصول المتعثرة، حققنا استردادات قوية، مما عزز وضعنا المالي بشكل أكبر. لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا تفاني فريقنا بأكمله وعمله الجاد، الذي تستمر جهوده في دفع إنجازاتنا. مع تقدمنا، نظل ملتزمين ببناء قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية إعطاء الأولوية للنمو المستدام، مدفوعة بالخدمات المالية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتواجه التحديات المصرفية إقليمياً وعالمياً ".
وارتفعت نسبة كفاية رأس مال مصرف عجمان إلى 19.1% (بزيادة 348 نقطة أساس) ونسبة رأس المال من المستوى الأول إلى 18.0% (بزيادة 348 نقطة أساس)، وهو ما يظل أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وتؤكد نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 76.3% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 17.1% على سيولته القوية، وتوفر جنباً إلى جنب مع مركز رأس المال أساساً قوياً للنمو المستمر. وتمكن مصرف عجمان من خفض نفقاته العامة والإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من أنشطة التحول والتركيز على الاستثمارات التكنولوجية التي بدأها في عام 2024.
إن الوضع المالي القوي والمتحسن بشكل مستمر، والزخم المستمر في استراتيجية التحول والاقتصاد القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يضمن أن البنك في وضع جيد للحفاظ على مسار نموه وتحقيق ربحية ثابتة للسنة المالية 2024 وما بعده.