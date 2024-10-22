313 مليون درهم أرباح بنك عجمان في 9 أشهر

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان " أداؤنا المتميز في الربع الثالث من العام الحالي يؤكد سعي مصرف عجمان الدؤوب نحو تحقيق المزيد من النمو والكفاءة التشغيلية وخلق القيمة الاستثنائية، وتحقيق هذه الزيادة في الدخل التشغيلي والربحية وجودة الأصول بالإضافة إلى تخفيض المصاريف التشغيلية بمعدل 6% هو نتيجةٌ مباشرة لتركيزنا على السرعة وجودة الخدمات والتخصص في تقديم المنتجات المصرفية، إلى جانب التزامنا الدائم بتوفير حلول مبتكرة ومصممة بحسب احتياجات العملاء والتركيز على معالجة الأصول المتعثرة، ما كان له دور رئيسي في تحقيق هذا الانتعاش القوي. لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا تفاني فريقنا بأكمله وعمله الجاد، الذي تستمر جهوده في دفع إنجازاتنا. مع تقدمنا، نظل ملتزمين ببناء قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية إعطاء الأولوية للنمو المستدام، مدفوعاً بالخدمات المالية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا".