313 مليون درهم أرباح بنك عجمان في 9 أشهر
أعلن مصرف عجمان يوم الاثنين عن تسجيل أعلى أرباح له على الإطلاق قبل الضريبة بقيمة 313 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 458% مقارنة بالخسارة الصافية البالغة 87 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2023.
وجاء هذا التحول على خلفية زيادة بنسبة 9% في إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1.2 مليار درهم (مقابل 1.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023)، وصافي الدخل التشغيلي البالغ 616 مليون درهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ العائد على حقوق المساهمين (السنوي) والعائد على الأصول (السنوي) 12.8% (بزيادة 1669 نقطة أساس) و 1.6% (بزيادة 205 نقاط أساس) على التوالي.
وتدعم هذه النتائج الميزانية العمومية التي يبلغ إجمالي أصولها 24.4 مليار درهم، وودائع العملاء 20.3 مليار درهم، وحقوق المساهمين 3 مليارات درهم. وقال البنك في بيان له: "يواصل المركز الجيد لرأس المال والجودة المتحققة في الأصول تحسنهما في مستويات الأداء القوي مقارنة بالعام السابق وكذلك على أساس ربع سنوي".
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 19.5% (بزيادة 389 نقطة أساس) ونسبة رأس المال من المستوى الأول إلى 18.4% (بزيادة 389 نقطة أساس)، وهو ما يظل أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وتؤكد نسبة السلف إلى الموارد الثابتة البالغة 75.6% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 24.2% على السيولة القوية وتوفر مع موقف رأس المال أساساً قوياً للنمو المستمر. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لمصرف عجمان إلى 10.6% في الربع الثالث من عام 2024 (من 13.8% في نهاية عام 2023)، بدعم من معالجة أكثر من 28% من التعرضات المتعثرة.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان "الأداء المالي القوي لمصرف عجمان في الربع الثالث من العام 2024 دليل على نجاح مبادراتنا الاستراتيجية وصلابة اقتصادنا في دولة الإمارات، ويبرهن هذا النمو المستمر على التزامنا بتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وعلى مستوى الدولة مع الالتزام بتقديم أفضل قيمة لأصحاب المصلحة لدينا بكل نزاهة وبمنتهى التميز".
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان " أداؤنا المتميز في الربع الثالث من العام الحالي يؤكد سعي مصرف عجمان الدؤوب نحو تحقيق المزيد من النمو والكفاءة التشغيلية وخلق القيمة الاستثنائية، وتحقيق هذه الزيادة في الدخل التشغيلي والربحية وجودة الأصول بالإضافة إلى تخفيض المصاريف التشغيلية بمعدل 6% هو نتيجةٌ مباشرة لتركيزنا على السرعة وجودة الخدمات والتخصص في تقديم المنتجات المصرفية، إلى جانب التزامنا الدائم بتوفير حلول مبتكرة ومصممة بحسب احتياجات العملاء والتركيز على معالجة الأصول المتعثرة، ما كان له دور رئيسي في تحقيق هذا الانتعاش القوي. لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا تفاني فريقنا بأكمله وعمله الجاد، الذي تستمر جهوده في دفع إنجازاتنا. مع تقدمنا، نظل ملتزمين ببناء قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، مع تعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية إعطاء الأولوية للنمو المستدام، مدفوعاً بالخدمات المالية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا".