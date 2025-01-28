3.03 مليار درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي"وزعت على المساهمين

وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو بنجاح في ظل خلفية اقتصادية إيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحقق البنك أداءً ماليًا قويًا، محققًا مستويات قياسية في صافي الربح والعائد على حقوق المساهمين. وهذا دليل على مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي الفريدة في السوق، ونهجنا الذي يركز على العملاء، والذي يدعمه ميزانية عمومية قوية وإدارة حكيمة للمخاطر. ومع رؤيتنا المتجددة لعام 2035، نطمح إلى بناء بنك مقاوم للمستقبل لا يلبي احتياجات اليوم الديناميكية فحسب، بل يتوقع أيضًا تحديات الغد. وتتوافق رؤيتنا بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية، مع التركيز على استخدام جيل الذكاء الاصطناعي، والتركيز على التوطين والاستدامة".