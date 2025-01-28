3.03 مليار درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي"وزعت على المساهمين
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 83 فلساً للسهم الواحد عن عام 2024 بما يعادل 3.030 مليار درهم، وهو أعلى توزيع له منذ إنشائه.
وتم الإعلان عن المبلغ الذي يعادل 50% من صافي ربح بنك أبوظبي الإسلامي لعام 2024، حيث سجل البنك نمواً بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 6.9 مليار درهم لعام 2024، مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 28%، وهو ما يعد رائداً في الصناعة.
وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار درهم. وفي الربع الرابع من عام 2024، بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.6 مليار درهم، بزيادة قدرها سبعة في المائة على أساس سنوي.
وتحسنت الإيرادات لعام 2024 بنسبة 14% إلى 10.6 مليار درهم مقارنة بـ 9.3 مليار درهم في العام الماضي. وقال البنك في بيان: "كان هذا النمو مدعومًا بزيادات قوية في كل من الدخل من أنشطة التمويل والدخل غير التمويلي. ولعبت أحجام الأعمال القوية في جميع القطاعات والمنتجات، إلى جانب القوة المستمرة في الأعمال القائمة على الرسوم، دورًا مهمًا في هذا التحسن".
وارتفع الدخل الممول بنسبة سبعة في المائة على أساس سنوي إلى 6.6 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 6.1 مليار درهم في العام الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعًا بأحجام الأعمال القوية. وبلغ هامش صافي الربح 4.35 في المائة.
وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 3.2 مليار درهم في العام الماضي. ويعكس هذا النمو استمرار قوة إيرادات توليد الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 12% من مبيعات المنتجات المختلفة، ونمو بنسبة 39% في دخل الاستثمار. وقال البنك: "يساهم الدخل غير الممول الآن بنسبة 38% في الدخل التشغيلي، ارتفاعًا من 34% في عام 2023، مما يؤكد التركيز الاستراتيجي المستمر على تنويع الإيرادات".
وبلغت المصروفات التشغيلية لعام 2024 نحو 3.1 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 3.4 نقطة مئوية إلى 29.6% في عام 2024، مقارنة بنحو 32.9% في عام 2023.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 18% إلى 620 مليون درهم خلال عام 2024، مما يعني تكلفة مخاطرة قدرها 53 نقطة أساس. وتحسنت نسبة الأصول غير العاملة إلى 4.0%، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2017، وذلك بسبب المعالجة النشطة لمحفظة البنك القديمة إلى جانب معايير الاكتتاب القوية. وتحسنت نسبة تغطية المخصصات، بما في ذلك الضمانات، بنسبة 17.9 نقطة مئوية إلى 157.4%. وتحسنت نسبة تغطية المخصصات (باستثناء الضمانات) إلى 81.5% من 74.3% على أساس سنوي.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم. كما نما تمويل العملاء بنسبة 24% على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 28 مليار درهم في التمويل في عام 2024. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 183 مليار درهم، مقارنة بـ 157 مليار درهم في العام الماضي. وقال البنك: "حافظ هذا النمو على مزيج تمويلي صحي، مع نمو بنسبة 9% على أساس سنوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تشكل الآن 61% من إجمالي الودائع".
حافظ بنك أبوظبي الإسلامي على مركز رأسمالي قوي مع نسبة رأسمالية عادية من المستوى الأول بلغت 12.1% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية 16.2%. وكان موقف السيولة لدى البنك سليماً وضمن المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة السلف إلى التمويل المستقر 81.0% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.8%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 23 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الأرباح.
وقال جوعان عويضة الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نعتقد أن هذا الزخم الواسع النطاق يمهد الطريق لعام 2025 بشكل جيد للغاية بالنسبة لبنك أبوظبي الإسلامي. ومع إطلاق رؤية 2035، فإننا نضع خارطة طريق تحويلية تضعنا في طليعة صناعتنا. إنها رؤية ستدعمها التطورات التكنولوجية والتركيز الدؤوب على عملائنا والالتزام العميق بمبادئ الاستدامة".
وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تنفيذ استراتيجيته الطموحة للنمو بنجاح في ظل خلفية اقتصادية إيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحقق البنك أداءً ماليًا قويًا، محققًا مستويات قياسية في صافي الربح والعائد على حقوق المساهمين. وهذا دليل على مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي الفريدة في السوق، ونهجنا الذي يركز على العملاء، والذي يدعمه ميزانية عمومية قوية وإدارة حكيمة للمخاطر. ومع رؤيتنا المتجددة لعام 2035، نطمح إلى بناء بنك مقاوم للمستقبل لا يلبي احتياجات اليوم الديناميكية فحسب، بل يتوقع أيضًا تحديات الغد. وتتوافق رؤيتنا بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية، مع التركيز على استخدام جيل الذكاء الاصطناعي، والتركيز على التوطين والاستدامة".