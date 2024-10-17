2.5 مليار درهم أرباح"الإمارات الإسلامي" في 2024

وأضاف القاسم: "يُواصل بنك الإمارات الإسلامي ريادته في مجال الابتكار المصرفي الرقمي ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الرائدة التي أطلقناها، مثل كوننا أول بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المُتحدة يُطلق منصة للثروة الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول للخدمات المصرفية، وكذلك أول بنك إسلامي في المنطقة يُقدم الصكوك الجزئية للمُستثمرين."