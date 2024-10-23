200 مليون دولار جمعها"أبوظبي الأول"عبر محفظة استحقاق ثابت جديدة

وتم إطلاق هذه الصناديق لتلبية الاحتياجات المتنوعة وتفضيلات الاستثمار لعملاء بنك أبوظبي الأول، وكانت متاحة للمستثمرين المحترفين لمدة ثلاث سنوات. وتحقق محفظة بنك أبوظبي الأول مينا بلس ذات تاريخ الاستحقاق الثابت (الإصدار الثاني) صافي عائدات بنسبة 5.50% بينما تحقق محفظة بنك أبوظبي الأول صكوك مينا بلس ذات تاريخ الاستحقاق الثابت (الإصدار الأول) صافي عائدات بنسبة 4.50%.

ويتم تحقيق الدخل من خلال الاختيار الدقيق لمجموعة من السندات والصكوك الموزعة عبر مناطق وقطاعات مختلفة، مما يوفر محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، مع الحد من التقلبات والمخاطر.

وتُعد محفظة الاستحقاق الثابت الجديدة من قسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الأول خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من العوائد الجذابة وإدارة المخاطر بكفاءة في ظل تراجع أسعار الفائدة.

ويتمتع قسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الأول بأكثر من عقدين من الخبرة على المستوى الإقليمي، وهي واحدة من أكبر أقسام إدارة الأصول التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خبرة استثمارية في فئات الأصول المختلفة وقاعدة عملاء متنوعة، والتي تشمل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية والمكاتب العائلية وشركات التأمين والأفراد.