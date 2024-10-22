1.7 مليار درهم أرباح "رأس الخيمة الوطني"في 9 أشهر

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راك بنك": "تسير عملية التحول الاستراتيجي التي نتّبعها على المسار السليم، ونحن نحرز تقدماً قوياً لتحقيق غايتنا بأن نصبح "بنكاً رقمياً ذو لمسة إنسانية. في "راك بنك"، نؤكد التزامنا بالابتكار وتقديم حلول مريحة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا، ويتجلى هذا الالتزام من خلال إطلاق المبادرات الرئيسية ذات الصلة. من جهةٍ أُخرى، يواصل بنك رأس الخيمة الوطني إحراز تقدمٍ كبير في مجال المدفوعات الرقمية الدولية. إذ يُعتبر "راك بنك" واحداً من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي تُنجز بنجاح حوالة دولية لتصريف عملة اليوان الصيني الرقمي مقابل الدرهم الرقمي (CBDC) الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي. وباعتبارنا البنك الرائد في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نواصل دعم نمو ونجاح هذه الشركات. مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024، نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية تماشياً مع نموّ اقتصاد دولة الإمارات، والذي يواصل مرونته، مستفيداً من استقرار أسعار النفط، ونمو قطاع العقارات، وازدهار القطاعين التجاري والسياحي. كما نحرص على مراقبة البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بينما نواصل عامنا هذا بالمرونة والقراءة المستقبلية اللازمتين".