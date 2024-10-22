1.7 مليار درهم أرباح "رأس الخيمة الوطني"في 9 أشهر
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم الاثنين عن تحقيق صافي ربح قياسي بلغ 1.7 مليار درهم بعد خصم الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض عبر جميع قطاعات الأعمال، وتحسين جودة الأصول، وارتفاع صافي الدخل من الفائدة.
وبحسب بيان البنك، إن الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024 ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً من هامش الفائدة بنسبة 4.6 في المائة.
وحافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 1.2 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024، كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 33.6% مقارنة بـ 36.2% في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لتحسن الكفاءة التشغيلية.
وبلغ إجمالي القروض والسلف 48.9 مليار درهم إماراتي حتى نهاية سبتمبر 2024 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف القطاعات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 41% على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.
وبلغت ودائع العملاء 57.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.2% على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 62.4%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع.
حافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.6% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنةً بـ 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي، بدعم من بيئة ائتمانية سليمة وتحول استراتيجي على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
وتظل عائدات المساهمين قوية مع عائد على حقوق المساهمين بنسبة 20.6% وعائد على الأصول بنسبة 2.9%. ويظل البنك يتمتع بسيولة جيدة ورأس مال جيد مع نسبة كفاية رأس المال بنسبة 19.6% للربع الثالث مقابل 17.8% في نهاية السنة المالية 2023.
وفي الربع الثالث، بلغ صافي الربح قبل الضريبة 659 مليون درهم، بزيادة قدرها 45.7% على أساس سنوي. وبلغ الدخل التشغيلي 1.204 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راك بنك": "تسير عملية التحول الاستراتيجي التي نتّبعها على المسار السليم، ونحن نحرز تقدماً قوياً لتحقيق غايتنا بأن نصبح "بنكاً رقمياً ذو لمسة إنسانية. في "راك بنك"، نؤكد التزامنا بالابتكار وتقديم حلول مريحة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائنا، ويتجلى هذا الالتزام من خلال إطلاق المبادرات الرئيسية ذات الصلة. من جهةٍ أُخرى، يواصل بنك رأس الخيمة الوطني إحراز تقدمٍ كبير في مجال المدفوعات الرقمية الدولية. إذ يُعتبر "راك بنك" واحداً من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي تُنجز بنجاح حوالة دولية لتصريف عملة اليوان الصيني الرقمي مقابل الدرهم الرقمي (CBDC) الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي. وباعتبارنا البنك الرائد في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نواصل دعم نمو ونجاح هذه الشركات. مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024، نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية تماشياً مع نموّ اقتصاد دولة الإمارات، والذي يواصل مرونته، مستفيداً من استقرار أسعار النفط، ونمو قطاع العقارات، وازدهار القطاعين التجاري والسياحي. كما نحرص على مراقبة البيئة الاقتصادية الكلية العالمية، بينما نواصل عامنا هذا بالمرونة والقراءة المستقبلية اللازمتين".