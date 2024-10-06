115 مليار دولار حجم الائتمان العائلي في الإمارات

وبحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تجاوزت الأصول السائلة للقطاع المصرفي في الدولة 800 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2024. وسجلت قيمة الأصول السائلة 801.52 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 20.2% على أساس سنوي أو 135 مليار درهم، مقارنة مع 666.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2023، بحسب ما ذكره المصرف المركزي في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من عام 2024، الذي أصدره اليوم الأحد.