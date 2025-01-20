1.15 مليار درهم أرباح "الشارقة الإسلامي" 2024

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي يوم أمس الأحد عن تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بنسبة زيادة قدرها 36.5% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل إلى 1.15 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 24.5%.