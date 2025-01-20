1.15 مليار درهم أرباح "الشارقة الإسلامي" 2024
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي يوم أمس الأحد عن تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بنسبة زيادة قدرها 36.5% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل إلى 1.15 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 24.5%.
ويشكل هذا إنجازاً مهماً في تاريخ البنك، حيث تجاوز صافي أرباحه حاجز المليار درهم لأول مرة.
وارتفع إجمالي الربح من التمويل للعملاء والمؤسسات المالية بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليار درهم في عام 2024. كما ارتفع الدخل بعد خصم الأرباح للمودعين وحملة الصكوك بنسبة 4% ليصل إلى 1.50 مليار درهم مقارنة مع 1.45 مليار درهم في عام 2023.
وعلى صعيد تنويع مصادر الدخل، شهد المصرف زيادة كبيرة بنسبة 45.3% في دخل الرسوم والعمولات، ليبلغ 400.4 مليون درهم، مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق. ونتيجة لذلك، نما إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4%، ليبلغ 2.2 مليار درهم مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في عام 2023.
ورغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12.2% إلى 779.1 مليون درهم في عام 2024، حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي بلغت 35.7% مقارنة بـ 35.2% في عام 2023، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية.
وعزّز المصرف خلال العام قوته المالية من خلال مخصصات انخفاض القيمة وإعادة تقييم العقارات بقيمة 253.2 مليون درهم، بانخفاض قدره 42.3% مقارنة بـ 439.0 مليون درهم في عام 2023.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، سجل المصرف زيادة ملحوظة بنسبة 20.2% في إجمالي الأصول، لتصل إلى 79.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024. كما حافظ المصرف على نسبة سيولة بلغت 21.6%، أي ما يعادل 17.1 مليار درهم. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 72.8%.
وارتفعت محفظة تمويل العملاء لدى مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 14.1% لتصل إلى 37.7 مليار درهم بنهاية عام 2024، مدفوعة بنهج متنوع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.5%، بارتفاع قدره 6.6 مليار درهم لتصل إلى 51.8 مليار درهم، مقارنة مع 45.2 مليار درهم في عام 2023.
وأوصى مجلس إدارة المصرف بزيادة توزيعات الأرباح النقدية إلى 15%، مقارنة بـ 10% في العام السابق، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة المقبل.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في مصرف الشارقة الإسلامي 8.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، وبلغت نسبة كفاية رأس مال المصرف 16.18% بعد توزيع الأرباح المقترحة و17.09% قبل التوزيع المقترح، وفقاً لمعايير "بازل 3"، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12.76% من 10.68% في عام 2023.