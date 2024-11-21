"نيويورك ميلون" يوسع نطاق خدماته في أبوظبي بعد ترخيص الفئة الرابعة
أعلن بنك "نيويورك ميلون كوربوريشن" (بي إن واي)، الشركة العالمية للخدمات المالية، أمس الأربعاء، عن حصوله على ترخيص الفئة الرابعة من هيئة تنظيم الخدمات المالية، مما يمكّنه من تقديم مجموعة أوسع من منتجاته وخدماته للعملاء في سوق أبوظبي العالمي.
ويتيح هذا الترخيص لبنك "نيويورك ميلون" تقديم خدمات إضافية تشمل ترتيب خدمات الحفظ، والعمل كمدير لصناديق الاستثمار الجماعية (بما في ذلك خدمات المحاسبة المالية ووكالات النقل)، بالإضافة إلى ترتيب الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات.
وقال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة "نيويورك ميلون" إنترناشونال: "نحن متحمسون لتعزيز حضورنا في أبوظبي، فخبرتنا الواسعة في مختلف جوانب دورة الحياة المالية، والتي تشمل توفير المنصات والبنية التحتية والحلول المتكاملة، تُمكّن عملائنا من مواكبة متطلبات التشغيل المتغيرة باستمرار، وتدفع عجلة نموهم في منطقة الشرق الأوسط."
وتجدر الإشارة إلى أن "بنك نيويورك ميلون" يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 26 عاماً، حيث افتتح أول مكتب له في أبوظبي عام 1998.
وقال أمير توما، الرئيس التنفيذي الأول لبنك "نيويورك ميلون" في أبوظبي: "نتمتع بحضور راسخ ومتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نتعاون مع كبرى المؤسسات المالية في الدولة ونقدم خدمات شاملة تلبي احتياجاتهم. ونجمع في عملنا بين عقلية مبتكرة وخبرة محلية عميقة لابتكار حلول وخدمات جديدة تُلبي احتياجات عملائنا. ونتطلع قدماً إلى تقديم المزيد من قدراتنا الرائدة عالمياً في سوق أبوظبي العالمي".
يتيح بنك "نيويورك ميلون" الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال بناء القدرات المحلية في المنطقة، ودعم تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال "أرفيند رامامورثي"، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ بنك "نيويورك ميلون" على حصوله على ترخيص الفئة الرابعة. ويسلط هذا الإنجاز الهام الضوء على التزام البنك بتوسيع عملياته في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساهم حضوره المعزز ونطاق خدماته الموسع في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ودفع عجلة الابتكار والنمو في أسواق رأس المال. ونتطلع إلى دعم بنك "نيويورك ميلون" في مسيرته الناجحة ومساهمته القيّمة في المشهد المالي في المنطقة".