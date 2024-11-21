"نيويورك ميلون" يوسع نطاق خدماته في أبوظبي بعد ترخيص الفئة الرابعة

وقال "أرفيند رامامورثي"، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ بنك "نيويورك ميلون" على حصوله على ترخيص الفئة الرابعة. ويسلط هذا الإنجاز الهام الضوء على التزام البنك بتوسيع عملياته في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساهم حضوره المعزز ونطاق خدماته الموسع في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ودفع عجلة الابتكار والنمو في أسواق رأس المال. ونتطلع إلى دعم بنك "نيويورك ميلون" في مسيرته الناجحة ومساهمته القيّمة في المشهد المالي في المنطقة".