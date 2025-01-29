نظام استثماري جديد لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إن برنامج Go Saver يعمل ويعتمد على إطار شامل يتوافق مع اللوائح المعمول بها. وفي حين يعمل برنامج SWSS كمشرف على الخطة، فقد أقام شراكة مع CSC، التي تقدم خدمات الوصي والمشغل.