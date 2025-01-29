نظام استثماري جديد لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تم إطلاق نظام جديد للادخار والاستثمار في دبي لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
أطلقت شركة "سكون" لحلول الادخار في مكان العمل المحدودة (SWSS)، وهي شركة تابعة لشركة سكون للتأمين، برنامج شراء أموال الموظفين Go Saver المحمي برأس المال، والذي يخدم الشركات والموظفين في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
وهذه هي خطة الادخار الثانية التي يتم تقديمها للموظفين العاملين في المنطقة الحرة بعد خطة "ديوز". وتهدف خطة الادخار إلى توسيع نطاقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق الحرة الأخرى في المستقبل.
وبموجب خطة Go Saver من سكون Sukoon، سيتمكن الموظفون من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات. وتتضمن العروض ما يلي:
خيار محمي بالكامل برأس المال تقدمه شركة Sukoon Insurance وشركة Generali Global Pension
قائمة مختارة من الصناديق المستقلة، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
مجموعة من محافظ الاستثمار القائمة على المخاطر التي تقدمها شركة فرانكلين تيمبلتون، والمصممة لتلبية رغبات المخاطرة المتنوعة
وقال "إيمانويل ديشامب"، رئيس مجلس إدارة SWSS، إن الخطة "ستوفر ميزة تنافسية" للعملاء.
إن برنامج Go Saver يعمل ويعتمد على إطار شامل يتوافق مع اللوائح المعمول بها. وفي حين يعمل برنامج SWSS كمشرف على الخطة، فقد أقام شراكة مع CSC، التي تقدم خدمات الوصي والمشغل.