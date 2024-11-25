"ملتي بنك" يحقق إيرادات قياسية ويخطط لتوسيع نطاق الأعمال

وفي عام 2021، قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع قانوناً جديداً يسمح للشركات بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص وساطة المشتقات المالية. وكان بنك ملتي بنك من أوائل البنوك التي تقدمت بطلبات للحصول على هذا الترخيص وحصلت عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع. وقال طاهر: "على نحو مماثل، تبنينا أيضاً الإطار الذي وضعته هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي منحتنا تراخيص البورصة والوساطة في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية هذا العام اتفاقية لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأصول الافتراضية، بما يتماشى مع "مبادئ الخمسين" ورؤية الحكومة الثاقبة لبناء أفضل وأكثر اقتصاد ديناميكي في العالم. وتجسد هذه المبادرات الجهود التعاونية بين السلطات التنظيمية المختلفة لجذب الشركات العالمية للعمل ضمن قطاعاتها المالية، بما في ذلك الأصول الافتراضية".