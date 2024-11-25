"ملتي بنك" يحقق إيرادات قياسية ويخطط لتوسيع نطاق الأعمال
قال مؤسس مجموعة "ملتي بنك"، أكبر مزود للمشتقات المالية، إن شركته تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً في عام 2025، وإضافة منتجات جديدة إلى محفظتها.
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، قال ناصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بنك: "كان عام 2023 هو أنجح عام مالي لنا حتى الآن، حيث حققنا إيرادات قياسية بلغت 306,636,717 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تقدر أصولنا الإجمالية حالياً بأكثر من 580 مليون دولار".
وقال طاهر إن هذا العام كان عاماً مليئاً بالإنجازات الهامة لمجموعة ملتي بنك. وأضاف: "لقد تعاونا مع بنك المشرق لإطلاق حل الدفع الفوري المدعوم بواجهة برمجة التطبيقات للعملاء من الشركات. تم دمج هذا الحل بالكامل مع منصة الدفع الفوري "آني" التابعة للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر فوائد كبيرة لكل من مجموعة ملتي بنك وبنك المشرق. وعلاوة على ذلك، من خلال شركتنا التابعة، مكس جلوبال، وقعنا مؤخراً اتفاقية مع الأنصاري للصرافة، مما يتيح لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة إيداع وسحب الأموال بسلاسة عبر شبكة فروع الأنصاري للصرافة الواسعة".
وأضاف طاهر أن دبي تشكل مركزاً مثالياً للنمو المالي، بفضل موقعها الاستراتيجي وسياساتها المتقدمة والسمعة التي اكتسبتها حول الاستقرار والأمان. وأضاف: "لقد نجح قادة الإمارات العربية المتحدة الطموحين في بناء بيئة صديقة للأعمال معترف بها عالمياً، والتي اجتذبت المؤسسات المالية الكبرى وجعلت الاستثمار عبر الحدود سلساً".
وفي عام 2021، قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع قانوناً جديداً يسمح للشركات بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص وساطة المشتقات المالية. وكان بنك ملتي بنك من أوائل البنوك التي تقدمت بطلبات للحصول على هذا الترخيص وحصلت عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع. وقال طاهر: "على نحو مماثل، تبنينا أيضاً الإطار الذي وضعته هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي منحتنا تراخيص البورصة والوساطة في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية هذا العام اتفاقية لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأصول الافتراضية، بما يتماشى مع "مبادئ الخمسين" ورؤية الحكومة الثاقبة لبناء أفضل وأكثر اقتصاد ديناميكي في العالم. وتجسد هذه المبادرات الجهود التعاونية بين السلطات التنظيمية المختلفة لجذب الشركات العالمية للعمل ضمن قطاعاتها المالية، بما في ذلك الأصول الافتراضية".
إن التزام دبي بالبقاء على القمة في مجال التكنولوجيا، وخاصة مع التطورات في تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، يعزز مكانتها كمركز مالي رائد. وبفضل قدرتها على التكيف بسرعة مع التحولات الاقتصادية العالمية، توفر دبي بيئة حيوية حيث يمكن للشركات مثل شركتنا أن تنمو وتبتكر وتزدهر بثقة.
ويبلغ حجم التداول اليومي لمجموعة ملتي بنك 18.1 مليار دولار. وقال طاهر: "منذ عام 2005، قمنا ببناء سجل تنظيمي قوي من خلال العمل مع 16 هيئة تنظيمية مالية على مستوى العالم. تم تصميم بنيتنا التحتية للتداول عالي الحجم، مدعومة بأساس مالي قوي برأس مال مدفوع يزيد عن 322 مليون دولار، مما يسمح لنا بإدارة الصفقات الكبيرة بسلاسة. نحن نعمل باستمرار على الابتكار في تقنياتنا وتوسيع عروض منتجاتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. ساعدتنا الشراكات الاستراتيجية والنهج التقدمي للتكنولوجيا في الوصول إلى حجم تداولنا اليومي المذهل، مما يميزنا في الصناعة".
وتقدم مجموعة ملتي بنك مجموعة واسعة من خيارات التداول - من الفوركس التقليدي إلى العملات الرقمية. قال طاهر: "إن التكنولوجيا هي أولوية بالنسبة لنا؛ نستثمر في الحفاظ على منصاتنا المتطورة وسهلة الاستخدام، ونحن أيضاً نولي اهتماماً كبيراً لتثقيف العملاء، وتقديم الأدوات والموارد لمساعدة العملاء على التداول بثقة".
وأكد طاهر أن تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي من العوامل التي تغير قواعد اللعبة في مجال التمويل. وأضاف: "لقد أطلقنا مؤخراً مساعد الذكاء الاصطناعي لـ ملتي بنك، وهو قسم الذكاء الاصطناعي المخصص لدينا والذي يركز على دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء. وتضيف تقنية البلوك تشين الأمان والشفافية، ونحن نعمل على ابتكار طرق تمكن العملاء من تداول العملات الرقمية مقابل الأصول التقليدية بجانب منصة تداول نسخ اجتماعية متطورة، مما يخلق فرصاً جديدة في مجال التمويل.
وأضاف "من ناحية أخرى، يسمح لنا الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات بشكل أسرع، وتحسين إدارة المخاطر، وتزويد العملاء برؤى مخصصة لتجربة تداول شخصية. وتجعل هذه التقنيات عملياتنا أكثر كفاءة وتمهد الطريق للتقدم المستقبلي في الخدمات المالية".