"كوانتيكس" تؤمن تمويلاً بقيمة 1.8 مليار درهم لتوسيع نطاق خدماتها المالية

وأشاد الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسترا تيك، بهذا التطور، وقال: 'يتيح هذا التمويل من سيتي لكل من كوانتيكس وأسترا تيك توسيع نطاق نظام تطبيق ألترا، مما يوفر للمستخدمين تجربة مالية سلسة."

"تتمثل رؤيتنا في بناء منصة شاملة تهدف إلى تبسيط وتمكين القرارات المالية للمستهلكين، سواء كان ذلك في تأمين القروض أو إدارة الشؤون المالية اليومية. هذه هي البداية فقط، حيث نواصل توسيع نطاق خدماتنا وإعادة تعريف مستقبل الخدمات المالية في المنطقة."

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد تحولاً سريعاً ويجذب استثمارات عالمية كبيرة، وقال: 'تستمر دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، في إظهار نمو قوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.'