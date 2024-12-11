"كوانتيكس" تؤمن تمويلاً بقيمة 1.8 مليار درهم لتوسيع نطاق خدماتها المالية
"حصلت شركة تكنولوجيا مالية مقرها أبوظبي على واحدة من أكبر صفقات التمويل لشركة محلية في هذا القطاع، حيث تم تأمين تمويل بقيمة 1.8 مليار درهم من الأوراق المالية المدعومة بالأصول."
حصلت شركة مشاريع تقنية كوانتيكس ذ.م.م - وهي شركة تابعة لشركة أسترا تيك - على التمويل من شركة سيتي المصرفية العملاقة لدعم منصة الإقراض الاستهلاكي كاش ناوو.
"ستستخدم شركة كوانتيكس، التي كانت أول شركة تكنولوجيا مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة تحصل على ترخيص شركة تمويل من البنك المركزي الإماراتي في عام 2008، هذه الأموال لتوسيع نطاق خدماتها المالية."
"يعزز هذا الإنجاز رؤية أسترا تيك لتطوير تطبيقها ألترا ، الذي يعمل على تغيير طريقة وصول المستخدمين إلى الخدمات الأساسية. يجمع التطبيق بين خدمات مثل المدفوعات، والتحويلات عبر الحدود، وحلول التمويل ضمن نظام بيئي متكامل. ومع أكثر من 150 مليون مستخدم حول العالم، تهدف أسترا تيك إلى ربط المستهلكين بمجموعة كاملة من الخدمات داخل تطبيق واحد، وهو الأول من نوعه في المنطقة."
وأشاد الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسترا تيك، بهذا التطور، وقال: 'يتيح هذا التمويل من سيتي لكل من كوانتيكس وأسترا تيك توسيع نطاق نظام تطبيق ألترا، مما يوفر للمستخدمين تجربة مالية سلسة."
"تتمثل رؤيتنا في بناء منصة شاملة تهدف إلى تبسيط وتمكين القرارات المالية للمستهلكين، سواء كان ذلك في تأمين القروض أو إدارة الشؤون المالية اليومية. هذه هي البداية فقط، حيث نواصل توسيع نطاق خدماتنا وإعادة تعريف مستقبل الخدمات المالية في المنطقة."
وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد تحولاً سريعاً ويجذب استثمارات عالمية كبيرة، وقال: 'تستمر دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، في إظهار نمو قوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.'