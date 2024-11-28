سوق أبوظبي العالمي يحقق إنجازات استثنائية في الربع الثالث

وفي الربع الثالث من عام 2024، شهد سوق أبوظبي العالمي ارتفاعًا بنسبة 33% في عدد التراخيص التجارية الصادرة حديثًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتم إصدار ما مجموعه 759 ترخيصًا جديدًا خلال الفترة للشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة. وارتفع إجمالي عدد الكيانات التشغيلية ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي إلى 2251، وهو نمو مذهل بنسبة 31% على أساس سنوي. ويعكس هذا الارتفاع الطلب القوي من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية والخدمات المهنية، ضمن منظومة سوق أبوظبي العالمي.