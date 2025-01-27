ديمقراطية البيانات ودورها في تحسين الكفاءة والأمان في القطاع المالي الخليجي

وقال أوبينو إن قيمة بيانات العملاء اليوم يمكن مقارنتها بتجارة الذهب القديمة في منطقة الخليج. وأضاف: "إن جمع بيانات العملاء يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستقبل البنك. وما يميز البنك الرائد عن غيره هو قدرته على استخراج رؤى قيمة من معظم بياناته غير المعالجة. وباستخدام الأدوات المناسبة، يمكن للبنك تحليل السلوك المالي للعميل وتطوير نظام يمكنه توقع احتياجات العميل. ومن ثم يمكن للبنوك تقديم خطة وخيارات مخصصة لمعظم الخطط المالية للعميل، سواء كانت للرهن العقاري أو الاستثمارات أو حزم التقاعد". وأضاف: "على غرار تنقية الذهب من الخام، يمكن لديمقراطية البيانات تحويل بيانات العملاء الخام وغير المعالجة إلى شيء قيم وقابل للتنفيذ. ويمكن للبنوك التي يمكنها الاستفادة من "حمى الذهب" الجديدة هذه أن تتوقع رؤية تحسينات في رضا العملاء وولائهم وربحيتهم على المدى الطويل".