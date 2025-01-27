ديمقراطية البيانات ودورها في تحسين الكفاءة والأمان في القطاع المالي الخليجي
وفقاً لأحد الخبراء، فإن استخراج القيمة من مجموعات بيانات كبيرة غير معالجة يمكن أن يساعد المؤسسات والشركات في الحصول على ميزة تنافسية، واتخاذ قرارات مدروسة، وتلبية احتياجات العملاء.
قال "جابرييل أوبينو"، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لجنوب أوروبا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة في دينودو: "من الشائع أن تستخدم معظم الشركات مهارات علماء البيانات لاستخراج البيانات وجعلها متاحة حصرياً لهم، إلا أن ذلك يخلق عدم كفاءة في تنفيذ اتخاذ القرارات الأكثر فعالية، حيث سيحتاج كل عضو أو موظف في المنظمة إلى الوصول إلى هذه البيانات في مرحلة ما. ومن هنا تأتي الحاجة إلى دمقرطة البيانات في معظم المنظمات في مختلف القطاعات. تتيح دمقرطة البيانات للموظفين غير التقنيين الحصول على الأدوات والوصول لتحليل البيانات، وتلغي عملية استدعاء متخصص لاستخراج البيانات ببساطة. إنها تعزز الاستقلالية وتُسهم في تسريع وتفعيل العمل بشكل أكثر فعالية."
ولجعل استخراج البيانات أكثر كفاءة، فإن جعلها متاحة أمر ضروري لتسريع عملية اتخاذ القرار، وإدخال وجهات نظر فريدة للحلول والابتكارات، وتحسين الإنتاجية. وقال أوبينو: "البنوك والمؤسسات المالية الأخرى هي من بين أكثر الصناعات التي تعتمد على البيانات في الوقت الحاضر. وهي بحاجة إلى تبني أنظمة تكنولوجية مختلفة، وتلبية متطلبات العملاء، وتأمين المعلومات الشخصية".
وتتطلب مهمة الإمارات "صفر ورق" من البنوك تحويل عملياتها نحو مستقبل أخضر أكثر واستدامة. تعكس هذه المبادرة تحولاً أوسع نحو التحول الرقمي الكامل، مما يعني نهاية الوثائق الورقية ودعم كامل للمبادرات البيئية مع الحفاظ على سير العمل بكفاءة. تساعد رقمنة العمليات التي تعتمد على الورق، مثل إدارة الحسابات، والموافقات على القروض، والوثائق المالية، في تقليل هدر الورق وتحسين الأنظمة البيئية.
ومع هذا التحول، يتعين على البنوك أن تضمن أن الاستغناء عن الورق لا يؤثر على الأمن والامتثال - وهما مجالان حيويان للخدمات المالية. وقال أوبينو: "من خلال الاستفادة من دمقرطة البيانات، يمكن للبنوك ضمان الوصول الآمن وإدارة البيانات، وتنفيذ دلائل البيانات، ووضع بروتوكولات الحوكمة لتسريع احتياجات البيانات. وهذا يضمن أن الانتقال إلى الرقمنة لا يزيد من المخاطر، بل يعزز الأمان، ويقلل من مخاطر اختراق البيانات، ويحافظ على حماية البيانات بما يعادل معايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)."
وفي دراسة حالة، قامت "دينودو" بمساعدة البنك في إنشاء طبقة افتراضية للبيانات على مستوى المؤسسة -مما أتاح الوصول الفوري للبيانات- حيث تم توحيد العمليات البيانية للبنك بدون الحاجة إلى الورق الفعلي. هذا ساعد في تبسيط العمليات الداخلية وضمان الامتثال للأنظمة المحلية والدولية. قال أوبينو: "بالنسبة لأهداف الإمارات "صفر ورق"، تظهر هذه الدراسة كيف يمكن لدمقرطة البيانات وإضافة طبقة افتراضية للبيانات أن تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين تجربة العملاء، مع الحفاظ على أمان البيانات."
وفي المملكة العربية السعودية، تقوم رؤية 2030 بإعادة تشكيل قطاع البنوك في البلاد، حيث يأتي التخصيص الفائق كأحد الأبعاد الهامة لهذه الاستراتيجية. تدفع احتياجات العملاء والشركات في جميع القطاعات إلى إجراء تغييرات في طريقة عملها، بما في ذلك البنوك. هذه التغييرات أساسية لدفع التنافسية وضمان استمرارية الأعمال. قطاع المال ليس استثناءً من هذا التحدي، كما قال أوبينو. وأضاف: "في الوقت الحالي، لم يعد المستهلكون يرون البنوك على أنها مجرد مؤسسات مالية، بل يتوقعون منها أن تكون شريكاً في حياتهم، يلبي احتياجاتهم في مختلف المناسبات الحياتية مثل شراء منزل، أو التخطيط للتقاعد، أو تمويل التعليم."
وتعتبر سيادة البيانات مسألة محورية لكل مستخدم في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع نمو المصرفية المفتوحة. العملاء يتوقعون التحكم في أموالهم والبيانات الناتجة عن تعاملاتهم.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بعنوان "قوة الخدمات المصرفية المفتوحة: استكشاف الموجة التالية من حالات الاستخدام"، سيحتاج المستهلكون إلى مزيد من التعليم والمعلومات حول كيفية استخدام بياناتهم، خاصة في المراحل الأولى من المصرفية المفتوحة. إن تبني منصة لدمقرطة البيانات يدعم سيادة البيانات ويعزز الوصول الآمن إلى البيانات عبر مؤسسات متعددة.
ومن خلال الوصول الآمن في الوقت الفعلي، يمكن للمستخدمين عرض حساباتهم ومعاملاتهم وتاريخهم المالي عبر مؤسسات متعددة. وقال أوبينو: "إن القدرة على مشاركة البيانات بأمان تعمل على تحسين إدارتهم المالية وتكسبهم الثقة في خدمة البنك. أصبحت البيانات الآن عملة ثقة وتمكين يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة منها. وستكتسب البنوك في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي التي توفر لعملائها سيطرة أكبر على بياناتهم في نهاية المطاف ميزة تنافسية، مما يعزز رضا العملاء وولائهم".
وقال أوبينو إن قيمة بيانات العملاء اليوم يمكن مقارنتها بتجارة الذهب القديمة في منطقة الخليج. وأضاف: "إن جمع بيانات العملاء يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستقبل البنك. وما يميز البنك الرائد عن غيره هو قدرته على استخراج رؤى قيمة من معظم بياناته غير المعالجة. وباستخدام الأدوات المناسبة، يمكن للبنك تحليل السلوك المالي للعميل وتطوير نظام يمكنه توقع احتياجات العميل. ومن ثم يمكن للبنوك تقديم خطة وخيارات مخصصة لمعظم الخطط المالية للعميل، سواء كانت للرهن العقاري أو الاستثمارات أو حزم التقاعد". وأضاف: "على غرار تنقية الذهب من الخام، يمكن لديمقراطية البيانات تحويل بيانات العملاء الخام وغير المعالجة إلى شيء قيم وقابل للتنفيذ. ويمكن للبنوك التي يمكنها الاستفادة من "حمى الذهب" الجديدة هذه أن تتوقع رؤية تحسينات في رضا العملاء وولائهم وربحيتهم على المدى الطويل".
وأضاف أوبينو أن ديمقراطية البيانات ستلعب دوراً كبيراً في تحديد مستقبل القطاع المالي، خاصة مع تطوره المستمر. وقال أوبينو: "إن القدرة على تنفيذ الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي هي قدرة مطلوبة بشدة تساعد في تمكين المبادرات المختلفة، سواء كانت لتحويل العمليات التي تعتمد على الورق إلى رقمية، أو الدعوة إلى التخصيص الفائق في المملكة العربية السعودية، أو منح العملاء السيادة على بياناتهم. إن تبني هذه التدابير يعمل على ترقية تفاعلات العملاء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على ميزتهم التنافسية. إن مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة مشرق، وديمقراطية البيانات هي المفتاح لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة".