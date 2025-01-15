توقعات بانتعاش استثمارات التكنولوجيا المالية في الخليج

وقال شين من شروق بارتنرز إن الطلب على الخدمات المالية المبتكرة من المتوقع أن يستمر بفضل السكان المتمرسين في المجال الرقمي في المنطقة. وسيتم دعم ذلك من خلال المبادرات الحكومية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70 في المائة بحلول نهاية العام من 36 في المائة المسجلة في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تهدف دبي إلى جعل 90 في المائة من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.