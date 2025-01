توقعات بانتعاش استثمارات التكنولوجيا المالية في الخليج

وجمعت شركة Ziina FZ-LLC ومقرها دبي 22 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة A بقيادة مستثمر جديد، Altos Ventures Management Inc، وحصلت شركة Moyasar Financial Co. من المملكة العربية السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة مستثمر جديد، Jahez International Co. لتكنولوجيا أنظمة المعلومات. جمعت مؤسسة TON Foundation في الإمارات العربية المتحدة ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي.