توقعات بانتعاش استثمارات التكنولوجيا المالية في الخليج
من المتوقع أن تتعافى الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 حيث من المتوقع أن تعمل التوقعات الاقتصادية العالمية المرنة لهذا العام على إحياء معنويات المستثمرين تجاه القطاع، بحسب ما أظهر تقرير صدر يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات من"جلوبال ماركيت انتيليجنس" S&P Global Market Intelligence أن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77 في المائة عن 572.6 مليون دولار في العام السابق. وانخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط.
وقال "شين شين"، الشريك المؤسس في شركة شروق بارتنرز: "إن ارتفاع أسعار الفائدة وقلة السيولة دفعا المستثمرين إلى توخي المزيد من الحذر، وخاصة فيما يتعلق بفئات الأصول الأكثر خطورة مثل الشركات الناشئة". وأضاف أن هذا الاتجاه العالمي دفع المستثمرين المغامرين إلى اتباع نهج أكثر انتقائية تجاه الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، مع استقرار الظروف الاقتصادية الكلية العالمية في عام 2025، فمن المقرر أن تنتعش ثقة المستثمرين، وخاصة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتمتع باقتصاديات وحدة قوية وقابلية للتوسع، حسبما أضاف شين.
وقال شين إن أحد العوامل الأخرى التي أدت إلى تراجع استثمارات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 هو النمو السريع للقطاع في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة المنافسة، وفي بعض الحالات، تقييمات مبالغ فيها. "في عام 2024، كان هناك تحول نحو التأكيد على نماذج الأعمال المستدامة والربحية على النمو العدواني".
وكان عدم اليقين الجيوسياسي أيضًا أحد أسباب التراجع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Acuity Knowledge Partners.
وقال "أمباريش سريفاستافا"، المدير المساعد للأسواق الخاصة في شركة "أكويتي نوليدج بارتنرز"، إن عوامل الخطر هذه أدت إلى نقص الصفقات الكبيرة والضغط على إتمام الصفقات في المراحل المتأخرة في المنطقة، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الاستثمارات في القطاع. وقال سريفاستافا: "بينما يشير حجم الصفقات إلى نظرة متفائلة، فإن غياب الصفقات الضخمة هو الذي يسحب التمويل إلى الأسفل".
وفي العام الماضي، حصلت أربع شركات فقط على استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، والتي حصلت على حقنة رأس مال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وجمعت شركة Ziina FZ-LLC ومقرها دبي 22 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة A بقيادة مستثمر جديد، Altos Ventures Management Inc، وحصلت شركة Moyasar Financial Co. من المملكة العربية السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة مستثمر جديد، Jahez International Co. لتكنولوجيا أنظمة المعلومات. جمعت مؤسسة TON Foundation في الإمارات العربية المتحدة ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي.
وشارك مستثمرون أجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار. وذلك مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي جمعت 446.1 مليون دولار.
العوامل المحفزة لانتعاش الاقتصاد في عام 2025
وقال شين من شروق بارتنرز إن الطلب على الخدمات المالية المبتكرة من المتوقع أن يستمر بفضل السكان المتمرسين في المجال الرقمي في المنطقة. وسيتم دعم ذلك من خلال المبادرات الحكومية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70 في المائة بحلول نهاية العام من 36 في المائة المسجلة في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تهدف دبي إلى جعل 90 في المائة من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف شين أن الأطر التنظيمية في المنطقة تتطور أيضًا لدعم الفروع الجديدة للتكنولوجيا المالية بشكل أفضل، مثل الأصول الافتراضية والخدمات المصرفية المفتوحة، مع ضمان حماية المستهلك أيضًا.
ومن بين بعض التطورات في تنظيم التكنولوجيا المالية العام الماضي إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية مثل الرموز في قطر وإطار التمويل المفتوح في الإمارات العربية المتحدة، وإصدار إطار مصرفي مفتوح ثانٍ من قبل البنك المركزي السعودي، ومؤخرا موافقة البنك المركزي العماني على الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة.
وبحسب شين، فإن هذه القواعد الجديدة قد تشكل تحديات قصيرة الأجل لشركات التكنولوجيا المالية الأصغر حجمًا، لكنها ستعزز مرونتها وقدرتها التنافسية على المدى الطويل. وقال شين: "يخضع قطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لفترة من إعادة التقييم، مع التركيز على النمو المستدام والتوافق التنظيمي. ومن المرجح أن تزدهر الشركات التي تتكيف مع هذه التغييرات وتظهر نماذج أعمال قوية في النظام البيئي المتطور".
سيناريو العملات المشفرة
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن الأصول الرقمية تزدهر في الخليج بسبب ارتباطها بتكنولوجيا البلوك تشين التي تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي. ومع ذلك، لا تزال بعض الدول مترددة بشأن العملات المشفرة غير المدعومة وما إذا كانت متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومناسبة للتبني في التمويل الإسلامي، وفقًا للتقرير.
وتسمح الإمارات والبحرين بتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، بينما تمنع عُمان والمملكة العربية السعودية البنوك من تداول هذه الأصول، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Manmore Mena Intelligence. وفي الوقت نفسه، تتبنى الكويت وقطر نهجًا أكثر صرامة تجاه العملات المشفرة بسبب المخاطر الكامنة فيها، حيث تسمح قطر فقط بتداول الأوراق المالية الرمزية في ظل ظروف محددة.
وتضم الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، وفقاً لبيانات Market Intelligence حتى 18 ديسمبر 2024.