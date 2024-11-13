تبنى الشراكات لتحسين تجربة عملاء المؤسسات المالية

"إن الخدمات المصرفية المفتوحة تعني أنه سيكون هناك جميع أنواع اللاعبين غير المصرفيين في مجال التكنولوجيا المالية، واللاعبين شبه المصرفيين الذين يشكلون جزءًا من النظام البيئي المالي الأكبر، وسيتعين على البنوك الاتصال لتكون قادرة على اكتساب أعمال جديدة وخدمة العملاء الحاليين. لذا لم يعد الأمر خيارًا. إما أن تكون في اللعبة أو تكون خارج اللعبة. هذا ليس عصر المنافسة الشرسة. إنه عصر التعاون. سنرى المزيد من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية. كما ترى، شركات الاتصالات موجودة بالفعل في الصورة. إنهم في الصورة بشكل كبير. لذلك من المتوقع أن تنمو هذه التعاونات والشراكات فقط "، قال راثور.