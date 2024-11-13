تبنى الشراكات لتحسين تجربة عملاء المؤسسات المالية
قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يوم الأربعاء إننا لا نمر الآن بعصر المنافسة بل عصر التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الجهات الفاعلة في الصناعة.
وفي حديثه في مؤتمر الخدمات المصرفية والابتكار والتكنولوجيا الذي نظمته صحيفة خليج تايمز، قال "عبد الواحد راثور"، رئيس الامتثال للمجموعة في بنك دبي الإسلامي، إن المؤسسات المالية يجب أن تفتح ذراعيها وتحتضن الشركاء - سواء لأغراض معرفة العميل أو تحديد الهوية والتحقق.
"يتعين علينا التواصل مع المصادر الحكومية مثل هيئة الإمارات للهوية، وبطاقة الهوية الإماراتية، وما إلى ذلك، بغرض إدارة علاقات العملاء، وتقديم الخدمات لهم، واكتساب العملاء من خلال شراكاتنا."
ومن المتوقع أنه بحلول الربع الأول من عام 2025، سيتعين على البنوك تنفيذ جميع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتشجيع الخدمات المصرفية المفتوحة.
"إن الخدمات المصرفية المفتوحة تعني أنه سيكون هناك جميع أنواع اللاعبين غير المصرفيين في مجال التكنولوجيا المالية، واللاعبين شبه المصرفيين الذين يشكلون جزءًا من النظام البيئي المالي الأكبر، وسيتعين على البنوك الاتصال لتكون قادرة على اكتساب أعمال جديدة وخدمة العملاء الحاليين. لذا لم يعد الأمر خيارًا. إما أن تكون في اللعبة أو تكون خارج اللعبة. هذا ليس عصر المنافسة الشرسة. إنه عصر التعاون. سنرى المزيد من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية. كما ترى، شركات الاتصالات موجودة بالفعل في الصورة. إنهم في الصورة بشكل كبير. لذلك من المتوقع أن تنمو هذه التعاونات والشراكات فقط "، قال راثور.
وكان مايكل جابري بيكيت، رئيس تحرير صحيفة خليج تايمز، قد ألقى كلمة ترحيبية في المؤتمر الذي حضره عدد كبير من المتخصصين في القطاع المصرفي والتكنولوجي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
"المعاملات المصرفية التقليدية لم تعد صالحة"
وفي كلمته الرئيسية، قال عبد الواحد راثور إن الشكل التقليدي للخدمات المصرفية لم يعد نموذجًا صالحًا لأن العملاء لا يتبعون الأساليب التقليدية للخدمات المصرفية.
وأضاف أن "الشكل التقليدي للخدمات المصرفية لم يعد نموذجًا صالحًا. فاليوم، لا تنتمي البيانات إلى أي مؤسسة واحدة، بل إلى العميل. وإذا أخبرك العميل أن البيانات يمكن مشاركتها، فيجب عليك بكل تأكيد مشاركتها. وهذا يعني نظامًا جديدًا تمامًا لتبادل المعلومات وحماية البيانات في شكل لائحة حماية البيانات العامة، التي صدرت في أوروبا وتم تبنيها لاحقًا من قبل ولايات قضائية أخرى في سياق أوسع للنظام البيئي الناشئ".
وسلط الضوء على مثال قائلاً: "إن التعاملات المصرفية التقليدية ليست شيئاً تشعر به. فإذا مشيت في بارك أفينيو أو ميدتاون مانهاتن قبل عشرين عاماً، فسترى أن كل مبنى ثاني يحتوي على فرع مصرفي تبلغ مساحته نحو 12 ألف إلى 15 ألف قدم مربع كحد أدنى. وإذا مشيت في مانهاتن اليوم، فسترى عدداً أقل من الفروع وبأحجام أصغر كثيراً. والواقع أن الأمر لا يتعلق باختفاء العملاء. فقد نما عدد العملاء بشكل كبير، لكنهم لا يتبعون الأساليب المصرفية التقليدية".
وأوضح أن البنوك بحاجة إلى التأكد من أن أنظمتها مصممة ومنظمة بطريقة تمكنها من توفير تجربة سلسة ومذهلة للعملاء.
وقال راثور إن الخدمات المصرفية التقليدية كانت بمثابة "صناعة مكتفية ذاتيا" حيث أرادت البنوك القيام بكل شيء بنفسها، سواء أرادت جذب عملاء جدد من خلال فروعها أو قوة المبيعات الخارجية، أو أرادت معالجة المدفوعات أو أرادت تقديم خدمات العملاء من خلال مراكز الاتصال.