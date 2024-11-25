بنوك الإمارات تتفوق في عائد حقوق المساهمين خليجياً

استمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بالنمو في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. بلغ إجمالي القروض الإجمالية مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 2.12 تريليون دولار بعد تسجيل أقوى نمو ربع سنوي في 13 ربعًا بنسبة 3.1 في المائة بينما جاء النمو على أساس سنوي بنسبة 10.1 في المائة. سجلت البنوك في المملكة العربية السعودية أكبر نمو ربع سنوي في إجمالي القروض في تسعة أرباع خلال الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإقراض الصحي في جميع القطاعات تقريبًا. جاء نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 737.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.