بنك "زاند" يطلق خدمة حفظ الأصول الرقمية للشركات
أعلن بنك "زاند"، أول بنك رقمي مرخص بالكامل في الإمارات العربية المتحدة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق خدمات حفظ الأصول الرقمية. هذا العرض المبتكر، الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يضع زاند كأول بنك في الإمارات العربية المتحدة يقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات بموجب ترخيصه المصرفي.
تم تصميم خدمات الحماية التي يقدمها بنك زاند للعملاء من الشركات والمؤسسات لضمان أعلى مستويات الأمان، مع حماية المفاتيح الخاصة في وحدات أمن العتاد المعيارية (HSM) في الإمارات العربية المتحدة لتلبية أعلى المعايير العالمية. من خلال الجمع بين خبرتها المصرفية والأصول الرقمية مع تقنية بلوك تشين المتقدمة، يعمل زاند على سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتمكين العملاء من إدارة كل من الأموال الورقية والأصول الرقمية بأمان.
وعلق محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند، قائلاً: "إن موافقة هيئة تنظيم الاتصالات على منح تراخيص الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة تشكل إنجازاً كبيراً لبنك زاند والاقتصاد الرقمي في الإمارات العربية المتحدة. كما تعكس التزامنا بالابتكار الجريء والنمو المستدام. وتتمثل مهمتنا في ترسيخ زاند كحجر أساس في المشهد المالي المتطور في الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في طموح الدولة لتصبح قوة مالية عالمية".
وأضاف مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لبنك زاند: "نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA لدعمها المستمر لبنك زاند. إن خدمة حفظ الأصول الرقمية لدينا تشكل خطوة مهمة في مجال الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير الأمن على مستوى المؤسسات للأصول الرقمية، فإننا نزود عملائنا بالأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. إن الإطلاق القادم لعملة زاند المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي من شأنه أن يعزز قدرتنا على دمج التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، مما يعزز ريادتنا في هذا المجال".
يتم دعم الحماية من خلال بروتوكولات أمان متقدمة وعمليات تدقيق مستمرة وفريق متخصص من خبراء أمن المعلومات، مما يضمن بقاء أصول العملاء آمنة ويمكن الوصول إليها.