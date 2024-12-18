بنك "زاند" يطلق خدمة حفظ الأصول الرقمية للشركات

تم تصميم خدمات الحماية التي يقدمها بنك زاند للعملاء من الشركات والمؤسسات لضمان أعلى مستويات الأمان، مع حماية المفاتيح الخاصة في وحدات أمن العتاد المعيارية (HSM) في الإمارات العربية المتحدة لتلبية أعلى المعايير العالمية. من خلال الجمع بين خبرتها المصرفية والأصول الرقمية مع تقنية بلوك تشين المتقدمة، يعمل زاند على سد الفجوة بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، وتمكين العملاء من إدارة كل من الأموال الورقية والأصول الرقمية بأمان.