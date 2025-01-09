بنك رأس الخيمة الوطني يواجه التحديات الاقتصادية العالمية بنجاح

وقبيل صدور التقرير السنوي الكامل للبنك لعام 2024، يظل أحمد متفائلاً بشأن آفاق البنك. وقال أحمد: "لقد تجاوزنا العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا، وحققنا إنجازات تتجاوز بكثير أهدافنا الأصلية. ومع استمرارنا في تنويع ميزانيتنا العمومية، والحد من التعرض للمخاطر، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، يظل البنك يتمتع برأس مال قوي ويستمر في تحقيق عوائد رائعة للمساهمين. وكان أحد أكبر إنجازاتنا هو تعزيز إمكانية الوصول لعملائنا. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده، سجل عملاؤنا الدخول إلى منصاتنا الرقمية 37 مليون مرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي. وفي الخدمات المصرفية الشخصية، تم إكمال 98 في المائة من المعاملات المالية رقمياً. بالإضافة إلى ذلك، منذ تقديم حلول التسجيل الرقمية تم فتح 83 في المائة من حسابات الخدمات المصرفية الشخصية رقمياً، وتم إنشاء 49 في المائة من البطاقات المصرفية الجديدة من خلال هذه المنصة".