بدءاً من 2025: الإمارات تطبق ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات

وأضاف: "على المدى القريب، سيؤثر نظام الضرائب الأعلى حتماً على ربحية الشركات التي اعتادت على الاستفادة من الضرائب المنخفضة نسبياً التي تقدمها الدولة الخليجية، مما قد يؤدي إلى مشاعر سلبية لدى المستثمرين. ومع ذلك، ستظل الشركات في المناطق الحرة في الدولة تتمتع بوضعها المعفي من الضرائب. وعلى الرغم من معدل الضريبة البالغ 15 في المائة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل وجهة تجارية جذابة، مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تطبق معدلات ضريبة الشركات بنسبة 25 في المائة و20 في المائة على التوالي".