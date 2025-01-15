الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025
من المتوقع أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى 200 مليار دولار في عام 2025، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية تريليون دولار هذا العام، وفقاً لخبراء سوق الدين. وستساهم الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بما يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار من إجمالي إصدارات الصكوك هذا العام.
وقال محللون في وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من الانخفاض الطفيف، فإن السوق شهد زيادة ملحوظة بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، والتي ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار في عام 2024.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعزز دورها في أسواق رأس المال في دول منظمة التعاون الإسلامي والأسواق الناشئة. ومع ذلك، قد يتأثر النمو بالمخاطر بما في ذلك التعقيدات المرتبطة بالامتثال للشريعة الإسلامية، والأحداث الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط.
بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 193.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض طفيف من 197.8 مليار دولار في عام 2023. وكتب رئيس التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية محمد داماك: "تفترض توقعاتنا عدم حدوث أي خلل بسبب المعايير الجديدة، وعدم حدوث تحول كبير في السيولة العالمية مقارنة بتوقعاتنا الأساسية، وعدم حدوث زيادة كبيرة في المخاطر الجيوسياسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي قد تعرقل الأداء الاقتصادي لبلدان مقار المصدرين الرئيسيين".
وقالت "كامكو إنفست" في أحدث تقرير لها إن إجمالي إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ أعلى مستوى قياسي عند 82.1 مليار دولار في عام 2024 مقابل 56.1 مليار دولار في عام 2023 بينما بلغت إصدارات الصكوك العالمية غير الخليجية 50.4 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 65.1 مليار دولار في عام 2023. وقالت كامكو: "دعمت إصدارات الديون الإسلامية الأعلى من قطر والمملكة العربية السعودية نمو إجمالي الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024". بلغ إجمالي إصدارات السندات من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى قياسي عند 103.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 71 في المائة أو 42.9 مليار دولار.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو في إصدارات السندات خلال العام عند 49.7 مليار دولار مقارنة بـ 31.2 مليار دولار في عام 2023، تليها قطر التي سجلت نمواً قدره 13.4 مليار دولار، وفقاً لكامكو. وتلتها المملكة العربية السعودية وقطر بإصدارات إجمالية بلغت 30.8 مليار دولار و16.8 مليار دولار على التوالي.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي 33.3 مليار دولار في عام 2024 مقابل 20.2 مليار دولار في عام 2023؛ بينما شهدت الشركات الخليجية إصدارات بقيمة 70.1 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 40.3 مليار دولار في عام 2023، بحسب كامكو. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في تحليلها: "نتوقع أن تظل الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية قوية في عام 2025".
وتتوقع الوكالة أيضاً أن يستمر التيسير النقدي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي كانت متوقعة في البداية. هذا، إلى جانب احتياجات التمويل الكبيرة في الدول الرئيسية في التمويل الإسلامي، وخاصة نتيجة المبادرات المستمرة للتنويع الاقتصادي، من المتوقع أن يدفع المصدرين للاستفادة من الظروف المواتية في السوق.
ويأتي تقرير ستاندرد آند بورز في وقت يشهد نشاطاً كبيراً في أسواق الدين والصكوك في السعودية. وأشار تقرير صادر عن كامكو إنفست في ديسمبر/كانون الأول إلى أن السعودية ستواجه أكبر حصة من استحقاقات السندات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2025 إلى عام 2029، حيث تقدر بنحو 168 مليار دولار.
ورغم التوترات الجيوسياسية العالمية، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن يكون لهذه التوترات تأثير ضئيل على إصدار الصكوك في عام 2025.
وقال المحللون إنه مع استمرار تطور أسواق الصكوك، فإن الخبراء يراقبون عن كثب التفاعل بين التغيرات التنظيمية والعوامل الجيوسياسية وديناميكيات السوق التي يمكن أن تشكل مستقبل هذا القطاع الحيوي من التمويل العالمي.