الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

وقالت "كامكو إنفست" في أحدث تقرير لها إن إجمالي إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ أعلى مستوى قياسي عند 82.1 مليار دولار في عام 2024 مقابل 56.1 مليار دولار في عام 2023 بينما بلغت إصدارات الصكوك العالمية غير الخليجية 50.4 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 65.1 مليار دولار في عام 2023. وقالت كامكو: "دعمت إصدارات الديون الإسلامية الأعلى من قطر والمملكة العربية السعودية نمو إجمالي الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024". بلغ إجمالي إصدارات السندات من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى قياسي عند 103.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 71 في المائة أو 42.9 مليار دولار.