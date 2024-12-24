الخدمات المصرفية المفتوحة تخلق آفاقاً جديدة للتمويل
قال أحد الخبراء إن الخدمات المصرفية المفتوحة لديها القدرة على إحداث ثورة في النظام البيئي المالي من خلال تعزيز التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية.
وقال أيمن كاوري، المؤسس المشارك والمدير الإقليمي لشركة "سكوب سوليوشنز" في الشرق الأوسط، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن الخدمات المصرفية المفتوحة تفتح الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مثل القروض الفورية وأدوات إدارة التدفق النقدي الديناميكية وأسعار الإقراض التنافسية. كما تساهم في خلق بيئة مالية أكثر شمولاً، مما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات تاريخ الائتمان المحدود من الاستفادة من البيانات المعاملاتية للحصول على خيارات تمويل أفضل. وعلاوة على ذلك، تشجع الخدمات المصرفية المفتوحة على الابتكار، حيث تعمل شركات التكنولوجيا المالية على تطوير تطبيقات ومنصات تبسط المهام المالية اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من إعداد الميزانية إلى تتبع النفقات."
الخدمات المصرفية المفتوحة هي نظام يسمح للبنوك بمشاركة البيانات المالية للعملاء بشكل آمن مع الشركات المرخصة، بشرط موافقة العميل. يتيح هذا التبادل تقديم خدمات مبتكرة، مثل أدوات الميزانية الشخصية، وموجزات المعاملات المصرفية، وعروض القروض التنافسية، مع ضمان بقاء العملاء مسيطرين على بياناتهم.
تأسست شركة سكوب سوليوشنز في عام 2012، وهي شريك تقني رائد ومتخصص في الحوسبة السحابية. تقدم الشركة حلول SaaS مبتكرة للشركات (تعمل حلول تكامل SaaS على جعل مهامك اليومية أكثر كفاءة دون تطوير الوظائف من البداية) ، مع التركيز على إدارة البيانات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
مع التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، أصبحت مسألة الأمان والخصوصية من أهم المخاوف. وقال كاوري: "يتعين على الشركات ضمان حماية البيانات المالية الحساسة من خلال التشفير القوي وواجهات برمجة التطبيقات الآمنة. الامتثال التنظيمي، مثل الالتزام بقوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمر ضروري لتجنب الغرامات المحتملة أو الأضرار التي تلحق بالسمعة. يجب على الشركات أيضاً وضع بروتوكولات واضحة لإدارة الوصول إلى البيانات المالية، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل والمراجعة الدورية لأذونات الوصول. والشراكة مع منصات الخدمات المصرفية المفتوحة الموثوقة التي تعطي الأولوية للأمان والشفافية ستساعد الشركات على حماية بياناتها والاستفادة من مزايا هذا النموذج المالي الجديد."
إن دمج الخدمات المصرفية المفتوحة مع حلول التكنولوجيا المالية وبرامج المحاسبة يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة أدوات قوية لإدارة شؤونها المالية. على سبيل المثال، يمكن ربط موجزات البنوك في الوقت الفعلي بمنصات المحاسبة، مما يتيح التوفيق التلقائي ويقلل من الحاجة للإدخال اليدوي. وقال كاوري: "يوفر هذا التكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة رؤى محدثة حول التدفق النقدي، مما يساعدها على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيقات التكنولوجيا المالية تقديم ميزات مثل تمويل الفواتير أو إدارة النفقات، وكلها مرتبطة بسلاسة بأنظمة المحاسبة. من خلال إنشاء نظام بيئي مالي مترابط، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تقليل عدم الكفاءة وخفض التكاليف والتركيز على توسيع نطاق عملياتها.
بالنسبة للبنوك، يمثل النظام المصرفي المفتوح فرصة للبقاء في الصدارة في سوق يتزايد تنافسها. وقال كاوري: "من خلال مشاركة البيانات بشكل آمن والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، يمكن للبنوك تطوير خدمات مبتكرة تركز على العملاء وتعزز الولاء. كما يسمح للبنوك بالاستفادة من مصادر دخل جديدة، مثل الشراكات مع مقدمي الخدمات الخارجيين. يعزز النظام المصرفي المفتوح الشفافية، ويزيد الثقة بين البنوك وعملائها. في النهاية، تتمتع البنوك التي تتبنى هذا النموذج بقدرة أكبر على تلبية احتياجات العملاء المتمرسين في مجال التكنولوجيا في عالم رقمي سريع.
تشمل العوائق الرئيسية أمام تبني الخدمات المصرفية المفتوحة في المنطقة التقلبات، والبنية التحتية المحدودة، وقلق المستهلكين بشأن مشاركة بياناتهم المالية. وقال كاوري: "إن معالجة هذه التحديات تتطلب من الحكومات وضع أطر تنظيمية واضحة ومتسقة تعزز الثقة والابتكار. يجب على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التعاون لإنشاء أنظمة آمنة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستثمار في حملات توعية لزيادة الوعي بفوائد الخدمات المصرفية المفتوحة. من خلال تقديم حالات استخدام ملموسة، مثل الموافقات السريعة على القروض أو تحسين الرؤى المالية، يمكن تسريع معدلات القبول في المنطقة.