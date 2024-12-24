الخدمات المصرفية المفتوحة تخلق آفاقاً جديدة للتمويل

وقال أيمن كاوري، المؤسس المشارك والمدير الإقليمي لشركة "سكوب سوليوشنز" في الشرق الأوسط، في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز: "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن الخدمات المصرفية المفتوحة تفتح الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، مثل القروض الفورية وأدوات إدارة التدفق النقدي الديناميكية وأسعار الإقراض التنافسية. كما تساهم في خلق بيئة مالية أكثر شمولاً، مما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات تاريخ الائتمان المحدود من الاستفادة من البيانات المعاملاتية للحصول على خيارات تمويل أفضل. وعلاوة على ذلك، تشجع الخدمات المصرفية المفتوحة على الابتكار، حيث تعمل شركات التكنولوجيا المالية على تطوير تطبيقات ومنصات تبسط المهام المالية اليومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من إعداد الميزانية إلى تتبع النفقات."

الخدمات المصرفية المفتوحة هي نظام يسمح للبنوك بمشاركة البيانات المالية للعملاء بشكل آمن مع الشركات المرخصة، بشرط موافقة العميل. يتيح هذا التبادل تقديم خدمات مبتكرة، مثل أدوات الميزانية الشخصية، وموجزات المعاملات المصرفية، وعروض القروض التنافسية، مع ضمان بقاء العملاء مسيطرين على بياناتهم.

تأسست شركة سكوب سوليوشنز في عام 2012، وهي شريك تقني رائد ومتخصص في الحوسبة السحابية. تقدم الشركة حلول SaaS مبتكرة للشركات (تعمل حلول تكامل SaaS على جعل مهامك اليومية أكثر كفاءة دون تطوير الوظائف من البداية) ، مع التركيز على إدارة البيانات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

مع التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، أصبحت مسألة الأمان والخصوصية من أهم المخاوف. وقال كاوري: "يتعين على الشركات ضمان حماية البيانات المالية الحساسة من خلال التشفير القوي وواجهات برمجة التطبيقات الآمنة. الامتثال التنظيمي، مثل الالتزام بقوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمر ضروري لتجنب الغرامات المحتملة أو الأضرار التي تلحق بالسمعة. يجب على الشركات أيضاً وضع بروتوكولات واضحة لإدارة الوصول إلى البيانات المالية، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل والمراجعة الدورية لأذونات الوصول. والشراكة مع منصات الخدمات المصرفية المفتوحة الموثوقة التي تعطي الأولوية للأمان والشفافية ستساعد الشركات على حماية بياناتها والاستفادة من مزايا هذا النموذج المالي الجديد."