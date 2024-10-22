البنوك الخليجية تواجه تداعيات الحرب بالمنطقة بمرونة كبيرة

أكدت نتائج اختبار الضغط الافتراضي الذي أجرته "ستاندرد آند بورز" أن مُعظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في حالة تصاعد الصراعات الإقليمية وتراجع ثقة المستثمرين. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أنه يصعب التنبؤ بالنتائج النهائية للوضع الحالي، وأنها ستعتمد بشكل أساسي على حجم التدفقات الخارجية الفعلية ومدى سيولة الأصول. ومن بين الدول الست في العينة، صنفت الشركة حكومات الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أنها تُقدم دعماً كبيراً لأنظمتها المصرفية، مما يعني أنه من المُتوقع أن تتلقى البنوك في هذه الدول دعماً حكومياً استثنائياً في حالة الحاجة.