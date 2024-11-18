البنوك الخليجية تتحدى التوجه العالمي بنمو دخل الإقراض

إن العملات في البلدان التي تنتمي إليها البنوك الخمسة مرتبطة جميعها بالدولار الأميركي، وتعكس بنوكها المركزية في أغلب الأحيان قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فبعد سلسلة من عمليات التشديد، أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى، بمقدار 50 نقطة أساس، في سبتمبر/أيلول، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة ظلت أعلى طيلة أغلب الربع الثالث من العام.