البنوك الإماراتية تتصدرعربياً بنسبة 24.3% من الأصول

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة من المصرف المركزي في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت ثابتة خلال الربع، مما أدى إلى بلوغ صافي الدخل من الفوائد ذروته الجديدة عند 21.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وسجل الدخل غير المرتبط بالفوائد تراجعاً طفيفاً ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024. وبذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً ربع سنوياً طفيفاً بنسبة 0.4%.