البنوك الإماراتية..مسار مستقر لجودة الأصول والربحية

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك الإماراتية ربحيتها العالية لتخصيص مخصصات للقروض القديمة وشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك (تمثل 85٪ من النظام المصرفي) إلى 4٪ من إجمالي القروض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من ذروة 6.1٪ في عام 2021. وقال التقرير: "نتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان لدى البنوك الإماراتية منخفضة لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية وخفض أسعار الفائدة المتوقعة سيساعد في تحسين جودة الأصول الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة الاقتصادية المحسنة تعني ارتفاع معدلات استرداد القروض المشطوبة، مما يساهم في انخفاض خسائر الائتمان الصافية.