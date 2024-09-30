الإمارات: نمو قطاع التأمين بفعل الذكاء الاصطناعي
من المرجح أن تسفر الزيادة في استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل عن تحول كبير في صناعة التأمين، مما يحسن الكفاءة وتجربة العملاء، بحسب مسؤول رفيع.
وقال "كوي نين لي"، الرئيس التنفيذي المعين لشركة "بروتيغو"، وهي منصة تأمين جديدة وشركة تابعة لبنك رأس الخيمة، في مقابلة مع صحيفة ’خليج تايمز’: "يمكن للعملاء أن يتطلعوا إلى خدمات وتفاعلات تأمينية هادفة من خلال الوسائل الرقمية، حيث ستظل منصات تجميع التأمين الرقمية قادرة على تلبية احتياجات العملاء في أي وقت ومن أي مكان."
وتتوقع "بروتيغو" نمواً ثابتاً في أقساط التأمين، حيث من المتوقع أن ينمو كلا من قطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة، وخاصة التأمين الصحي وتأمين السيارات. ويعزى ذلك إلى تغطية التأمين الصحي الإلزامية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2025، فضلاً عن زيادة ملكية السيارات وأقساط التأمين عليها، حسبما ذكر "لي".
وأضاف: "نتوقع أيضاً أن تكتسب بعض فئات التأمين الناشئة زخماً. على سبيل المثال، يشهد التأمين السيبراني طلباً متزايداً بسبب تزايد تهديدات الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب خدمات التأمين على الحياة المتعلقة بالادخار ورواتب نهاية الخدمة شعبية، حيث يسعى السكان المحليون والمغتربون إلى الحصول على حماية مالية متنوعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعزز الإصلاحات التنظيمية المستمرة من قبل مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك متطلبات الملاءة المالية والكفاءة الرأسمالية الأكثر صرامة، استقرار قطاع التأمين. ستعمل هذه الإصلاحات على تعزيز الشفافية وحماية العملاء ودعم النمو على المدى الطويل."
من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7%، حيث سيتوسع من 10.3 مليار دولار في عام 2024 إلى 12.4 مليار دولار في عام 2028، وفقاً للدراسات.
بعد أمطار أبريل الغزيرة، واجهت شركات التأمين في فئتي السيارات والعقارات خسائر تجارية وتحديات قانونية ناجمة عن التدفق الكبير والمفاجئ للمطالبات. قال "لي": "نتيجة لذلك، تم اختبار قدرة شركات التأمين على إدارة المطالبات بفعالية وفي الوقت المناسب. الشركات التي تتمتع بالاستقرار المالي وتضمن تسديد المطالبات بصورة سلسة ستحظى بثقة العملاء والاعتراف بها كعلامة تجارية موثوقة. لقد ساهمت هذه الأمطار التاريخية في تحويل تفضيلات العملاء، من التركيز على تكلفة الأقساط إلى أهمية تحقيق توازن أكبر مع ثقة العملاء في عملية تسوية المطالبات."
وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 الأخيرة أهمية التأمين الصحي. وأضاف : "من المتوقع أن يتوسع حجم هذا السوق في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4% بين عامي 2024 و2032 ليصل إلى 14.6 مليار دولار، وفقاً لأحد التقديرات. ونرى أن العملاء أصبحوا أكثر نشاطاً في البحث عن تغطية التأمين الصحي، وقد استجابت شركات التأمين بابتكار مزايا جديدة تغطي الاحتياجات الطبية والعلاجية لمثل هذه الأحداث. في شركة ’بروتيغو’، ننظر إلى هذا المجال بإيجابية، وسنطرح عرضنا الخاص بالتأمين الصحي في المستقبل القريب، مما يساعدنا على خدمة العملاء وإحداث تأثير في فئة رئيسية أخرى."
تتوقع شركة ’بروتيغو’ أن تكون علاقتها مع بنك رأس الخيمة مفيدة لنموها. قال "لي": "لقد قمنا بشكل استباقي ببناء شراكات مع الشركات الرائدة في السوق، مما يضمن استفادة عملائنا من خدمات تنافسية وجذابة، مع توفير راحة البال بشأن تسديد المطالبات."