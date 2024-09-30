الإمارات: نمو قطاع التأمين بفعل الذكاء الاصطناعي

وأضاف: "نتوقع أيضاً أن تكتسب بعض فئات التأمين الناشئة زخماً. على سبيل المثال، يشهد التأمين السيبراني طلباً متزايداً بسبب تزايد تهديدات الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب خدمات التأمين على الحياة المتعلقة بالادخار ورواتب نهاية الخدمة شعبية، حيث يسعى السكان المحليون والمغتربون إلى الحصول على حماية مالية متنوعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعزز الإصلاحات التنظيمية المستمرة من قبل مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك متطلبات الملاءة المالية والكفاءة الرأسمالية الأكثر صرامة، استقرار قطاع التأمين. ستعمل هذه الإصلاحات على تعزيز الشفافية وحماية العملاء ودعم النمو على المدى الطويل."