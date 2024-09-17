الإمارات: توقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض مع خفض أسعار الفائدة

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال": "وعلاوة على ذلك، فإن المقترضين الذين يمكنهم التحول من قرض بسعر فائدة ثابت إلى قرض بسعر فائدة متغير قد يستفيدون أيضاً من انخفاض التكاليف إذا كانت أسعار الفائدة في انخفاض، حيث قد يؤدي هذا إلى تحقيق وفر في بيئة سياسة نقدية أكثر ملاءمة. بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروض سكنية قائمة، فإن إعادة التمويل خلال فترة أسعار الفائدة المنخفضة قد يكون مفيداً. من خلال استبدال الرهن العقاري الحالي بآخر جديد بسعر فائدة أقل، يمكن للمقترضين تقليل نفقات الفائدة وتخفيف العبء المالي لديونهم الحالية."