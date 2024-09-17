الإمارات: توقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض مع خفض أسعار الفائدة
من المتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع في الإمارات ، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بخفض أسعار الفائدة. هذا التغيير من شأنه أن يسهل على المستهلكين الحصول على القروض الشخصية، وقروض السيارات، والقروض العقارية.
ومع ربط الدرهم بالدولار، فمن المرجح أن تقوم الإمارات بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر، كما حدث في الولايات المتحدة.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يتم فيها خفض أسعار الفائدة، حيث قامت الإمارات بخفض أسعار الفائدة بين منتصف عام 2019 ومنتصف عام 2021، تماشياً مع السياسات التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. خلال هذه الفترة، اتبعت البنوك المركزية سياسة نقدية أكثر مرونة للتخفيف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
وكان آخر تغيير في السياسة النقدية لدولة الإمارات في 27 يوليو 2023، عندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%. جاء هذا التغيير بعد زيادة سعر الفائدة على أموال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في اليوم السابق.
ما هو حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة؟
ويتوقع معظم المحللين أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال: "من المرجح أن تحذو الإمارات العربية المتحدة حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس باحتمالية 67% وفقاً لأداة سي ام اي فيد واتش ( أداة لتقدير احتمالات تغير اسعار الفائدة) . وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 33% مقارنة بـ 66% قبل أسبوع."
وقال "جورج بافيل"، المدير العام لشركة "كابكس.كوم" (Capex.com) الشرق الأوسط، إن البنك المركزي الإماراتي قد يعتمد نفس حجم الخفض.
وقال فيجاي فاليشا: "بينما كانت التوقعات تتأرجح باستمرار بين الخيارين (25 نقطة أساس و 50 نقطة أساس)، فإن الأسواق تتوقع بشكل متزايد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بسبب الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد الأمريكي والمخاوف بشأن قوته. ولكن في نهاية المطاف، ستظل الأسواق تركز على بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته الاقتصادية وقراره."
وقال مازن سلهب، كبير استراتيجيي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي دي سويس "BDSwiss"، إن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يُنظر إليه باعتباره خطوة متوازنة لتوفير التحفيز الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق. ومع ذلك، هناك احتمال كبير لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
فائدة للمستهلكين
ويتوقع سلهب أن يصبح الاقتراض أكثر يسرا مع انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان يوم الأربعاء. "قد يؤدي هذا إلى انخفاض المدفوعات الشهرية على القروض الجديدة، مما يزيد من القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن تكون أسعار الرهن العقاري أقل في عام 2024، مما قد يجعل شراء المساكن أكثر سهولة ويحفز سوق العقارات. قد تتاح للمقترضين الحاليين فرص لإعادة التمويل بأسعار أقل".
وأضاف جورج بافيل أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار المطبقة على القروض الشخصية والعقارية الجديدة والقروض ذات الأسعار المتغيرة. وقال: "نتيجة لذلك، قد يستفيد المقترضون من قروض أرخص وأسعار فائدة أقل لإعادة تمويل القروض القائمة. كما قد يشهدون المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة إذا استمر البنك المركزي في خفض الأسعار كما هو متوقع في الأشهر المقبلة."
وقال فاليشا إن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض تكاليف العديد من المنتجات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والرهن العقاري والقروض الشخصية. وأضاف: "هذا يؤثر بشكل كبير على الرهن العقاري، حيث تجعل أسعار الفائدة المنخفضة تمويل المساكن أكثر سهولة وبأسعار معقولة للمشترين المحتملين."
فائدة للمقترضين الحاليين
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال إن المقترضين الحاليين الذين لديهم ديون بمعدلات فائدة متغيرة يمكنهم الاستفادة من انخفاض الأسعار، مما يؤدي إلى تقليل المدفوعات الشهرية.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال": "وعلاوة على ذلك، فإن المقترضين الذين يمكنهم التحول من قرض بسعر فائدة ثابت إلى قرض بسعر فائدة متغير قد يستفيدون أيضاً من انخفاض التكاليف إذا كانت أسعار الفائدة في انخفاض، حيث قد يؤدي هذا إلى تحقيق وفر في بيئة سياسة نقدية أكثر ملاءمة. بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروض سكنية قائمة، فإن إعادة التمويل خلال فترة أسعار الفائدة المنخفضة قد يكون مفيداً. من خلال استبدال الرهن العقاري الحالي بآخر جديد بسعر فائدة أقل، يمكن للمقترضين تقليل نفقات الفائدة وتخفيف العبء المالي لديونهم الحالية."
وأضاف بافيل، في إشارة إلى نظيره في الصناعة، أن المقترضين في الإمارات العربية المتحدة الذين يحصلون على قروض بأسعار فائدة متغيرة سيكونون المستفيدين الرئيسيين المباشرين من خفض أسعار الفائدة، حيث يمكن لبنوكهم تطبيق انخفاض في تكلفة الاقتراض. وقال: "قد يرى مستخدمو بطاقات الائتمان أيضاً تأثيراً على مستوى الفائدة التي يدفعونها."
وقال مازن سلهب إن أسعار الفائدة على الأقساط الشهرية ستنخفض على الأرجح تلقائياً بالنسبة للمقترضين الذين يحصلون على أسعار فائدة متغيرة. أما المقترضون الذين يحصلون على قروض بأسعار فائدة ثابتة فلن يروا تغييرات فورية، ولكنهم قد يستفيدون من إعادة التمويل بأسعار فائدة أقل.
ارتفاع الطلب
وأضاف سلهب أنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة عدة مرات خلال الأشهر المقبلة وقوة الاقتصاد المحلي، قد تشهد الإمارات العربية المتحدة زيادة في الطلب على القروض الشخصية والعقارية وغيرها من أشكال التمويل. وقال: "قد يساعد انخفاض تكاليف التمويل في دفع المزيد من الاستهلاك والاستثمار في العقارات التي تظل فئة أصول جذابة."
تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى ارتفاع الطلب على القروض، بما في ذلك المنتجات الشخصية والعقارية، حيث تجعل الأسعار المنخفضة الاقتراض أكثر سهولة وبأسعار معقولة بالنسبة للمستهلكين.
وأضاف فاليشا: "مع انخفاض أسعار الرهن العقاري، قد يصبح المزيد من الأفراد مؤهلين للحصول على قروض عقارية، مما قد يمكنهم من تأمين مبالغ قروض أعلى وتحسين القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام. وعلى نحو مماثل، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار بطاقات الائتمان وأسعار قروض السيارات، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على القروض الشخصية. ومن شأن هذا الارتفاع في الاقتراض أن يحفز بدوره نشاط إنفاق أكبر في مختلف أنحاء الاقتصاد."