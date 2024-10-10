الإمارات تقود نمو سوق الثروات مع ارتفاع تدفق الأثرياء

ويقول "راجيش كانان"، المدير الإداري ورئيس الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجيرسي والهند العالمية في ستاندرد تشارترد. "لقد شهد سوق الثروات في الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، بفضل بعض ديناميكيات النمو الملحوظة التي تستمر في الاستفادة من زيادة توليد الثروة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، إضافةً إلى الطلب القوي على التنوع الجغرافي. وفي قلب هذا النمو يكمن نظام بيئي نابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة، يوفر موقعاً استراتيجياً مستقراً، وسيادة قانون قوية، وبيئة صديقة للأعمال، وبنية تحتية مادية ورقمية من الطراز العالمي، مع استثمارات استراتيجية مستمرة وثقافة عالمية، وكل ذلك مدفوع بفكر تقدمي وقيادة بعيدة النظر."