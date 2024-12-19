الإمارات تعزز ريادتها في سوق الصكوك بـ 6 مليارات دولار

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ ريادتها في سوق الصكوك العالمية، حيث أصدرت نحو 6 مليارات دولار من الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وشكلت دولة الإمارات 33% (حوالي 2.25 مليار دولار) من إجمالي 6.8 مليار دولار من الصكوك المستدامة التي تم إصدارها في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس ريادة الدولة في مجال التمويل الإسلامي الأخضر.

تاريخياً، كانت استثمارات الصكوك بعيدة عن متناول المستثمرين الأفراد بسبب العتبات المرتفعة للاستثمار، والتي كانت تُحدد عادة عند 200 ألف دولار. ومع ذلك، يشهد السوق تغيرات تسمح بمستويات استثمار أقل. وقال أميت مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الإسلامي، لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة: "إن الحلول المبتكرة مثل الصكوك الجزئية، مثل تلك التي اختبرها بنك أبوظبي الإسلامي، تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة باستثمارات تبدأ من 1000 دولار، مما يسهل الوصول إلى مثل هذه الاستثمارات. يعزز هذا الابتكار الشمول المالي، حيث يتيح للمستثمرين الأصغر حجماً المساهمة والاستفادة من سوق الصكوك المستدامة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية".