الإمارات تصدر صكوك خزانة إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزانة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم، ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك الخزانة الإسلامية للربع الثالث من عام 2024، كما هو منشور على موقع الوزارة.
وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل ثمانية بنوك رئيسية على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة الجديدة لمدة خمس سنوات المستحقة في سبتمبر 2029. وبلغ إجمالي العطاءات 5.07 مليار درهم، وهو ما يتجاوز حجم الاكتتاب بنحو 4.6 مرة. وينعكس نجاح المزاد في أسعار السوق التنافسية التي تم تحقيقها، مع عائد حتى الاستحقاق بنسبة 3.67% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، مع فارق يتراوح بين 13 و15 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاقات المماثلة في وقت الإصدار.
ومن الجدير بالذكر أن صكوك الخزانة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية تدعم تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، مما يوفر بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، الأمر الذي يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لسوق رأس المال المحلي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم استدامة النمو الاقتصادي.