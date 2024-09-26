الإمارات تصدر صكوك خزانة إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم

وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل ثمانية بنوك رئيسية على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة الجديدة لمدة خمس سنوات المستحقة في سبتمبر 2029. وبلغ إجمالي العطاءات 5.07 مليار درهم، وهو ما يتجاوز حجم الاكتتاب بنحو 4.6 مرة. وينعكس نجاح المزاد في أسعار السوق التنافسية التي تم تحقيقها، مع عائد حتى الاستحقاق بنسبة 3.67% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، مع فارق يتراوح بين 13 و15 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاقات المماثلة في وقت الإصدار.