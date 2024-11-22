إيقاف"الرزوقي للصرافة" 3 سنوات لمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، عن إيقاف شركة الرزوقي للصرافة عن العمل لمدة ثلاث سنوات، بسبب مخالفتها لقانون مكافحة غسل الأموال، كما تم إغلاق فرعين للشركة.