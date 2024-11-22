تمويل
إيقاف"الرزوقي للصرافة" 3 سنوات لمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال
"الإمارات المركزي" أغلق فرعين للشركة أيضاً لفشلها بالتزاماتها القانونية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، عن إيقاف شركة الرزوقي للصرافة عن العمل لمدة ثلاث سنوات، بسبب مخالفتها لقانون مكافحة غسل الأموال، كما تم إغلاق فرعين للشركة.
وكشفت تحقيقات مصرف الإمارات المركزي، أن شركة الصرافة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي الإماراتي من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتم تطبيق معايير صارمة لحماية الشفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.