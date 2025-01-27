"أبوظبي التجاري"يستهدف مضاعفة صافي الأرباح إلى 20 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن استراتيجية نمو جديدة تهدف إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى 20 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، مع السعي إلى تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ نحو 20%.
كما يهدف البنك إلى زيادة توزيعات الأرباح السنوية المدفوعة خلال الفترة نفسها، إلى حوالي 25 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 50% مقارنة بإجمالي توزيعات الأرباح خلال السنوات الخمس السابقة. ويهدف بنك أبوظبي التجاري إلى تحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يتجاوز 15% سنوياً، مع الحفاظ على نسب تنظيمية صحية وموقف رأسمالي مناسب لتغذية النمو المستقبلي.
وتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في الوقت الذي سجل فيه البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 10.585 مليار درهم في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 26%، و2.884 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.
وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 15% إلى 9.419 مليار درهم في السنة المالية 2024، و2.573 مليار درهم في الربع الرابع من 2024، بزيادة 5% على أساس سنوي. وأوصى البنك بتوزيع أرباح بقيمة 0.59 درهم للسهم، وهو ما يمثل إجمالي توزيعات بقيمة 4.319 مليار درهم، وهو ما يعادل 46% من صافي الربح.
وعلى مدار العام بأكمله، ارتفع صافي دخل الفائدة لبنك أبوظبي التجاري بنسبة سبعة في المائة إلى 13.226 مليار درهم، في حين ارتفع الدخل من غير الفائدة بنسبة 39 في المائة إلى 6.254 مليار درهم. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 15 في المائة إلى 19.480 مليار درهم، في حين تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 130 نقطة أساس إلى 31 في المائة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18% إلى 13.448 مليار درهم قبل خصم المخصصات.
وفي الربع الرابع، ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 15% إلى 2.884 مليار درهم. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.573 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة ثلاثة% إلى 3.505 مليار درهم.
وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 57% إلى 1.962 مليار درهم، مع ارتفاع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 25%. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 17% إلى 5.467 مليار درهم.
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي التجاري بنسبة 15% على أساس سنوي و2% على أساس ربع سنوي إلى 653 مليار درهم. وارتفع صافي القروض البالغة 351 مليار درهم بنسبة 16% (49 مليار درهم) على أساس سنوي و2% (7 مليارات درهم) على أساس ربع سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 10% منذ عام 2020.
وبلغ إجمالي الائتمان الجديد الممنوح 112 مليار درهم في السنة المالية 2024، مع سداد 61 مليار درهم. وارتفع إجمالي ودائع العملاء البالغة 421 مليار درهم بنسبة 16% (58 مليار درهم) على أساس سنوي و4% (14 مليار درهم) على أساس ربع سنوي، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 14% منذ عام 2020.
وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 186 مليار درهم في نهاية ديسمبر، بعد زيادة كبيرة بلغت 16.45 مليار درهم (10%) خلال الربع الرابع من عام 2024 لتشكل 44% من إجمالي ودائع العملاء مقابل 42% في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
تحسنت تكلفة المخاطر إلى 0.58% في السنة المالية 2024 مقارنة بـ 0.79% في السنة المالية 2023.
وتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.04%، وهو أدنى مستوى لها على مدى السنوات الخمس الماضية، وانخفضت من 3.73% في نهاية عام 2023. وبلغت نسبة تغطية المخصصات 110.0%، وعند إضافة الضمانات، بلغت 188%، وهو أعلى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "بعد خلق قيمة كبيرة للمساهمين على مدى السنوات الخمس الماضية، يظل البنك ملتزمًا بتقديم التميز التشغيلي لقيادة المرحلة التالية من النمو والتحول في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضع الاستراتيجية الجديدة التي أقرها مجلس الإدارة مسارًا واضحًا للتوسع الكبير في الأعمال الأساسية، مع الاستفادة من قدرات وشبكات المجموعة. سيواصل بنك أبوظبي التجاري الاستثمار بشكل كبير في المواهب والتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء".
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "لقد أدى الوضع القوي لبنك أبوظبي التجاري في السوق إلى توسع كبير في الميزانية العمومية، حيث زادت الأصول بنسبة 59 في المائة منذ نهاية عام 2020 لتتجاوز علامة 650 مليار درهم. وقد أدى امتيازنا القوي إلى زيادة بنسبة 67 في المائة في الودائع خلال هذه الفترة، وحتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، اجتذب البنك 18.5 مليار درهم من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في عام 2024، مما ساهم في تكلفة تمويل مواتية. ويستند اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أساسيات قوية، مدفوعة بأجندة سياسة مؤيدة للأعمال لتعزيز التنويع والتنمية المستدامة والاستثمار عبر الحدود. وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، فإن بنك أبوظبي التجاري في قلب هذا التقدم، ملتزم بدفع النمو من خلال حلول التمويل المبتكرة ".