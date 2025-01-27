"أبوظبي التجاري"يستهدف مضاعفة صافي الأرباح إلى 20 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "لقد أدى الوضع القوي لبنك أبوظبي التجاري في السوق إلى توسع كبير في الميزانية العمومية، حيث زادت الأصول بنسبة 59 في المائة منذ نهاية عام 2020 لتتجاوز علامة 650 مليار درهم. وقد أدى امتيازنا القوي إلى زيادة بنسبة 67 في المائة في الودائع خلال هذه الفترة، وحتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، اجتذب البنك 18.5 مليار درهم من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في عام 2024، مما ساهم في تكلفة تمويل مواتية. ويستند اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أساسيات قوية، مدفوعة بأجندة سياسة مؤيدة للأعمال لتعزيز التنويع والتنمية المستدامة والاستثمار عبر الحدود. وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، فإن بنك أبوظبي التجاري في قلب هذا التقدم، ملتزم بدفع النمو من خلال حلول التمويل المبتكرة ".