"أبوظبي الإسلامي": 49% خفض انبعاثات الكربون 2030

وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن ندرك الحاجة الملحة لأن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في معالجة تغير المناخ ونحن ملتزمون تماماً بقيادة الطريق في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مستقبل مستدام. يوضح تقريرنا الأول حول الانبعاثات الصفرية الجهود الاستباقية التي يبذلها مصرف أبوظبي الإسلامي لتقييم الانبعاثات والحد منها، مما يؤكد التزامنا بالشفافية والمساءلة والتقدم المستمر. لا يسلط هذا التقرير الضوء على استعداد البنك لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية فحسب، بل يؤكد أيضاً التزامنا بلعب دور رئيسي في انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون ".