"أبوظبي الإسلامي": 49% خفض انبعاثات الكربون 2030
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين عن عزمه تحقيق خفض الكربون بنسبة 49% في انبعاثاته التشغيلية بحلول عام 2030 مقارنة بانبعاثات البنك الأساسية لعام 2022.
ومن خلال هذا الإعلان، أصبح بنك أبوظبي الإسلامي أول بنك إسلامي تجاري في المنطقة يحدد أهدافاً محددة لخفض الكربون في قطاعات محددة بحلول عام 2030.
وأصدر مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين أول تقرير شامل عن صافي الانبعاثات الصفرية، والذي يسلط الضوء على رحلة البنك نحو الحد من الانبعاثات الكربونية عبر عملياته والانبعاثات الممولة. ويسلط التقرير الضوء على تقييم البنك الأساسي لانبعاثاته لعام 2022 ويحدد أهدافًا مؤقتة واضحة لعام 2030 كجزء من استراتيجيته الشاملة للاستدامة.
ويوضح التقرير أيضًا مسارات محددة لخفض الانبعاثات لستة قطاعات ذات تأثير كبير ضمن محفظة التمويل الخاصة بالبنك، بما في ذلك التمويل العقاري، وتمويل السيارات، والعقارات، والنقل الجوي، والمرافق، وتصنيع البترول. وتمثل هذه القطاعات الستة 40% من الانبعاثات التي يمولها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن التقرير تفصيلاً دقيقًا لمنهجية إزالة الكربون الخاصة ببنك أبوظبي الإسلامي، بما في ذلك البيانات الأساسية القائمة على الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) للانبعاثات الممولة وبروتوكول الغازات المسببة للاحتباس الحراري (GHG) للانبعاثات التشغيلية.
وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن ندرك الحاجة الملحة لأن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في معالجة تغير المناخ ونحن ملتزمون تماماً بقيادة الطريق في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مستقبل مستدام. يوضح تقريرنا الأول حول الانبعاثات الصفرية الجهود الاستباقية التي يبذلها مصرف أبوظبي الإسلامي لتقييم الانبعاثات والحد منها، مما يؤكد التزامنا بالشفافية والمساءلة والتقدم المستمر. لا يسلط هذا التقرير الضوء على استعداد البنك لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية فحسب، بل يؤكد أيضاً التزامنا بلعب دور رئيسي في انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون ".
ويشكل نشر تقرير صافي الانبعاثات الصفري لمصرف أبوظبي الإسلامي إنجازًا مهمًا في رحلة الاستدامة التي يخوضها البنك. وفي المستقبل، سيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي مراقبة تقدمه وتحسين استراتيجياته والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، في سعيه إلى إلهام التغيير الإيجابي في جميع أنحاء القطاع المصرفي.