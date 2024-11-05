920 مليون دولار من"أدنوك"لتوسيع رقمنة الآبار الذكية

وقد تم بالفعل نشر برنامج رقمنة الآبار في حقلي مندر وقوسيويرة البريين، بالإضافة إلى حقل شمال شرق باب (NEB)، وهو أول "حقل ذكي" لشركة أدنوك منذ عام 2006. ويشمل البرنامج صمامات تحكم رقمية وأجهزة وأدوات أخرى ستنقل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المضمنة في الآبار وخطوط الأنابيب. وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى غرف التحكم عبر أكبر شبكة 5G خاصة في صناعة الطاقة، والتي يتم بناؤها من قبل أدنوك وe&، مما يوفر نظرة عامة فورية على المتغيرات الحرجة مثل درجة الحرارة والضغط. وهذا بدوره سيمكن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل حل RoboWell الرائد في الصناعة من AIQ، من التحكم في الآبار بشكل مستقل في الوقت الفعلي.