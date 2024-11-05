920 مليون دولار من"أدنوك"لتوسيع رقمنة الآبار الذكية
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن ترسية عقد الهندسة والمشتريات والبناء على شركة "جيريه للنفط والغاز الهندسية" يوم الاثنين بقيمة تصل إلى 920 مليون دولار (3.38 مليار درهم) لتثبيت معدات الاستشعار عن بعد وتشغيل الآبار في حقول باب وبوحصا وجنوب شرق البرية، وتوسيع برنامج رقمنة الآبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتغطية الحقول.
وتم منح العقد من قبل شركة أدنوك البرية ومن المقرر أن يتدفق أكثر من 80% من القيمة إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، ما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع.
ومن المقرر أن يكتمل برنامج أدنوك للتحول الرقمي للآبار في عام 2027، وسيتيح المراقبة والتحكم عن بعد في أكثر من 2000 بئر، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن السلامة من خلال تقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين أداء الآبار. ويستند البرنامج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى استراتيجية أدنوك لتسريع نشر التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "ستساهم هذه الجائزة في تسريع برنامج رقمنة آبارنا وأتمتة عملياتنا، ودعم هدفنا في أن نصبح شركة الطاقة الأكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في العالم. وبينما نستغل قوة التقنيات الرائدة في الصناعة لتحسين عملياتنا بشكل أكبر، فإننا نضمن استمرارنا في دفع قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الإماراتي، كما أن القيمة المحلية الكبيرة التي تولدها هذه الجائزة ستحفز فرص النمو الصناعي للقطاع الخاص".
وقد تم بالفعل نشر برنامج رقمنة الآبار في حقلي مندر وقوسيويرة البريين، بالإضافة إلى حقل شمال شرق باب (NEB)، وهو أول "حقل ذكي" لشركة أدنوك منذ عام 2006. ويشمل البرنامج صمامات تحكم رقمية وأجهزة وأدوات أخرى ستنقل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المضمنة في الآبار وخطوط الأنابيب. وسيتم إرسال هذه المعلومات إلى غرف التحكم عبر أكبر شبكة 5G خاصة في صناعة الطاقة، والتي يتم بناؤها من قبل أدنوك وe&، مما يوفر نظرة عامة فورية على المتغيرات الحرجة مثل درجة الحرارة والضغط. وهذا بدوره سيمكن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل حل RoboWell الرائد في الصناعة من AIQ، من التحكم في الآبار بشكل مستقل في الوقت الفعلي.