496 مليون دولار إيرادات "فيرتيجلوب" في الربع الثالث

وانخفض حجم مبيعات شركة فيرتيغلوب من المنتجات التي يتم إنتاجها ذاتياً في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة سبعة في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بالإغلاقات المخطط لها وغير المخطط لها، في حين انخفضت أحجام مبيعات المنتجات التي يتم إنتاجها ذاتياً في تسعة أشهر بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي إلى 4.2 مليون طن. وبعد تعديل تأثير الأحداث الخارجية غير المتكررة، فإن أحجام مبيعات المنتجات التي يتم إنتاجها ذاتياً في الربع الثالث من عام 2024 وتسعة أشهر كانت لترتفع بنسبة 2.1 في المائة و 5.0 في المائة على أساس سنوي على أساس قابل للتحكم، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كانت لتبلغ 211 مليون دولار (+6 في المائة على أساس سنوي) و 564 مليون دولار (-21 في المائة على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2024 وتسعة أشهر على التوالي.