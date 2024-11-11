496 مليون دولار إيرادات "فيرتيجلوب" في الربع الثالث
أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، أكبر مصدر بحري لليوريا والأمونيا التجارية، ومنصة أدنوك للنمو الدولي في مجال الأمونيا منخفضة الكربون اليوم الاثنين عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت الإيرادات 496 مليون دولار.
بلغت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Ebitda) 176 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 31 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1.5 مليار دولار، والأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 496 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح المعدَّل 135 مليون دولار.
وتأثر صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمخصصات بقيمة 37 مليون دولار و 48 مليون دولار أمريكي على التوالي، وذلك نتيجة للتعديلات المحتملة في نظام شركة سورفرت لتسعير الغاز "بأثر رجعي عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى سبتمبر 2024". وعلى الرغم من التعديلات المحتملة، تظل التكاليف الشاملة في الجزائر قادرة على المنافسة مع بقية الشركات في المجموعة وعلى مستوى العالم.
وانخفض حجم مبيعات شركة فيرتيغلوب من المنتجات التي يتم إنتاجها ذاتياً في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة سبعة في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بالإغلاقات المخطط لها وغير المخطط لها، في حين انخفضت أحجام مبيعات المنتجات التي يتم إنتاجها ذاتياً في تسعة أشهر بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي إلى 4.2 مليون طن. وبعد تعديل تأثير الأحداث الخارجية غير المتكررة، فإن أحجام مبيعات المنتجات التي يتم إنتاجها ذاتياً في الربع الثالث من عام 2024 وتسعة أشهر كانت لترتفع بنسبة 2.1 في المائة و 5.0 في المائة على أساس سنوي على أساس قابل للتحكم، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كانت لتبلغ 211 مليون دولار (+6 في المائة على أساس سنوي) و 564 مليون دولار (-21 في المائة على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2024 وتسعة أشهر على التوالي.
وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب، إنه بعد استحواذ "أدنوك" مؤخراً على حصة الأغلبية في شركة فيرتيغلوب، جاء إعلان أدنوك بنقل حصتها البالغة 35% في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون في باي تاون بولاية تكساس في الولايات المتحدة، بجانب مشروعي الأمونيا منخفضة الكربون في دولة الإمارات إلى فيرتيغلوب، لتصبح بذلك أكبر منتج للأمونيا منخفضة الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2029. إن إضافة مشروع الولايات المتحدة إلى محفظة مشاريع "فيرتيغلوب"يحولنا إلى منصة نمو عالمية في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون تحظى بالقدرة على خدمة أسواق الطلب الناشئة في جميع المواقع بنحو ملائم. إن هذه الجوانب الإيجابية تؤكد أهمية هذه الصفقة في تحقيق طموحات الشركة في نمو إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع منتجات النيتروجين، بدعم من سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين التابعة لشركة أدنوك وخبرتها في التقاط الكربون وتخزينه.
وفي عام 2023، أطلقت شركة فيرتيغلوب مبادرة لتحسين كفاءة التكلفة، حيث عملت على تحقيق إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، يتم تنفيذ 92% منها اعتباراً من سبتمبر 2024، مما يحقق وفورات في التكاليف بقيمة 46 مليون دولار. تشمل مجالات التركيز الرئيسية تحسينات في نموذج التشغيل، وتحسين القدرات اللوجستية وتحسين التكاليف التشغيلية والإنفاق، وتعظيم الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال برنامج الاستثمار في فيرتيغلوب على المسار الصحيح لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتكلفة، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية بما لا يقل عن 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2023.
توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال
اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فيرتيغلوب عن تسجيل صافي دين بقيمة 957 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن نسبة صافي الدين للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة تعادل 2.1 ضعف من قيمة الأرباح المعدلة، وهو ما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيع الأرباح، مدعومة بتوفر التدفق النقدي الحر وميزانية عمومية قوية. وتستمر فيرتيغلوب في الالتزام بتقديم عوائد قوية للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع لتعزيز توليد التدفقات النقدية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية. بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2024 البالغة 150 مليون دولار أمريكي المدفوعة في أكتوبر 2024، وزعت فيرتيغلوب ما مجموعه 2.42 مليار دولار أمريكي من الأرباح منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2021.
ولا تزال التوقعات قصيرة الأجل للأسمدة النيتروجينية مواتية، مدفوعة بضيق الأسواق والانخفاض القياسي في صادرات اليوريا الصينية. وتظل التوقعات طويلة الأجل مدعومة بتحسن الطلب من التطبيقات الجديدة والقائمة، إلى جانب إضافات العرض المحدودة.
واختتم الحوشي حديثه بقول: "بفضل سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة والتزامنا بتقديم عوائد قوية للمساهمين، قامت فيرتيغلوب بتوزيع أرباح بقيمة 2.42 مليار دولار على المساهمين منذ طرحها العام الأولي، بما في ذلك توزيعات الأرباح الأخيرة عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار. وبالاستفادة من مكانة شركة فيرتيغلوب الاستراتيجية في القطاع ومنظومة الطاقة المتكاملة لشركة أدنوك، نكون على أتم الاستعداد لطرح مجموعة منتجاتنا على مستوى عالمي، مع الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو المنتظم وتوزيعات الأرباح لتعظيم عوائد المساهمين إلى الحد الأقصى".