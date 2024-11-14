27% ارتفاع صافي أرباح "أدنوك" للإمداد والخدمات

"أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، اليوم الخميس، عن تحقيق إيرادات بلغت 2.66 مليار دولار (979 مليون درهم) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023."

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب وتكاليف التمويل ودخل التمويل والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وتعني (تعني الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وهي مقياس يستخدم لتقييم الأداء التشغيلي للشركة.) بنسبة 37% إلى 867 مليون دولار في نفس الفترة، مدفوعة بالأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال، مما أسهم في الحفاظ على هوامش EBITDA عند 32%. كما بلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 576 مليون دولار، بما يعادل 0.08 دولار (0.29 درهم) للسهم، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023."

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 928 مليون دولار، مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 275 مليون دولار. كما ارتفع صافي الربح في الربع الثالث بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 175 مليون دولار. ويأتي هذا الأداء المالي القوي نتيجة للتنفيذ المستمر لاستراتيجية النمو التحويلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والتي تركز على الاستثمارات المدرة للقيمة في الخدمات اللوجستية البحرية المرتبطة بالطاقة.