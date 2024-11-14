27% ارتفاع صافي أرباح "أدنوك" للإمداد والخدمات

"أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، اليوم الخميس، عن تحقيق إيرادات بلغت 2.66 مليار دولار (979 مليون درهم) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023."
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب وتكاليف التمويل ودخل التمويل والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وتعني (تعني الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وهي مقياس يستخدم لتقييم الأداء التشغيلي للشركة.) بنسبة 37% إلى 867 مليون دولار في نفس الفترة، مدفوعة بالأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال، مما أسهم في الحفاظ على هوامش EBITDA عند 32%. كما بلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 576 مليون دولار، بما يعادل 0.08 دولار (0.29 درهم) للسهم، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023."
وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 928 مليون دولار، مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 275 مليون دولار. كما ارتفع صافي الربح في الربع الثالث بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 175 مليون دولار. ويأتي هذا الأداء المالي القوي نتيجة للتنفيذ المستمر لاستراتيجية النمو التحويلية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والتي تركز على الاستثمارات المدرة للقيمة في الخدمات اللوجستية البحرية المرتبطة بالطاقة.
وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "تؤكد هذه النتائج المالية القوية على استمرارنا في تنفيذ استراتيجيتنا وتركيزنا على تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا من خلال النمو. ومن المتوقع أن تساهم شركة نافيج8 في تعزيز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المرتبطة بقطاع الطاقة، في حين توفر ميزانيتنا العمومية القوية فرصاً إضافية للنمو العضوي وغير العضوي المدروس."
"ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في أدنوك للإمداد والخدمات إلى 1.67 مليار دولار، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتحسين في استخدام القوارب الرافعة إلى جانب الأسطول الموسع، وزيادة أحجام الخدمات اللوجستية، وتسريع تسليم مشروع هيل وغشا، وتقدم مشروع الهندسة والمشتريات والبناء، ولا سيما مساهمة مشروع جزيرة جي (من المتوقع أن يكتمل بنسبة 70-75% بحلول نهاية العام). كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة بنسبة 38% إلى 505 ملايين دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023."
وارتفعت الإيرادات من قطاع الشحن بنسبة 23% إلى 745 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، مدفوعة بأسعار الإيجار القوية لناقلات النفط والبضائع السائبة، إلى جانب الإيرادات الإضافية من أربع ناقلات نفط خام كبيرة جديدة تم الاستحواذ عليها في عام 2023. وقد تم تعويض ذلك قليلاً من خلال انخفاض الأرباح من ناقلات الغاز بسبب توقف عمليات الإيجار الفوري وأيام التأجير الفني في الربع الأول من عام 2024.
ارتفعت أرباح الشحن قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% إلى 316 مليون دولار (1.159 مليار درهم) مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما ساهم في توسيع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ثلاث نقاط مئوية إلى 42%.
وارتفعت الإيرادات من قطاع الخدمات بنسبة 20% إلى 252 مليون دولار (924 مليون درهم) مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وحقق هذا القطاع أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهتلاك والاستهلاك بلغت 46 مليون دولار (168 مليون درهم)، بزيادة 48%، مدعومة بشكل أساسي بزيادة أحجام العمليات في موانئ البترول والمحطات البرية.
التوقعات
ورفعت الشركة إرشاداتها الاستثمارية متوسطة الأجل لتشمل زيادة قدرها 3 مليارات دولار أمريكي أو أكثر، كما حافظت على توقعاتها للأرباح والخسائر لعام 2024 وعلى المدى المتوسط.
"تتوقع شركة أدنوك للإمداد والخدمات نمواً في الإيرادات السنوية يتراوح بين 30% في حدود منخفضة إلى متوسطة في عام 2024. وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، تتوقع الشركة نمواً سنوياً بنسبة أحادية مرتفعة."
"من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من عام 2023 إلى عام 2024 نحو 30%. وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، تستهدف أدنوك للإمداد والخدمات نمواً سنوياً متوسطاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح في منتصف العشرينات من حيث النسبة المئوية."
وتتوقع الشركة نمو صافي الدخل السنوي على أساس سنوي في نطاق منخفض يبلغ 20 في المائة حتى عام 2024. وعلى المدى المتوسط، تستهدف نمو صافي الدخل السنوي المتوسط في نسبة منخفضة تبلغ 10 في المائة.
أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن زيادة كبيرة في توجيهاتها بشأن الإنفاق الرأسمالي، حيث تتوقع إنفاق أكثر من 3 مليارات دولار إضافية بحلول عام 2029، بالإضافة إلى المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل، وذلك من خلال تطبيق نفس معايير العائد الاستثماري.
وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير مع إجمالي توزيعات أرباح متوقعة مستحقة لعام 2024 بقيمة 273 مليون دولار (زيادة بنسبة 5 في المائة عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023)، والرصيد بنسبة 50 في المائة للنصف الثاني من عام 2024 في الربع الثاني من عام 2025، رهناً بالموافقات.