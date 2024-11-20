175 مليار درهم استثمار"أدنوك" في مشاريع قطاع النفط والغاز
شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حفل وضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون ، حيث تستثمر أدنوك نحو 175 مليار درهم في مشاريع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وحائل وغشة، وبروج 4، وتعزيز العملاقة، وذلك بهدف الاستفادة من فرص التآزر والتكامل عبر سلسلة القيمة الخاصة بأدنوك بما في ذلك توريد المواد الخام.
وقام سموه بجولة في موقع مشروع بروج 4 واطلع على التقدم المحرز في مشروعي هيل وغشة وتعزيز العملاقين، وهما من المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي أطلقتها أدنوك والتي من المقرر أن تحول منطقة الظفرة إلى مركز صناعي متقدم لتجارة الطاقة.
وخلال الزيارة، أكد سموالشيخ حمدان على أهمية المشاريع الضخمة التي تنفذها أدنوك في منطقة الظفرة، والتي تدعم النمو الاقتصادي والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتغطي المشاريع الضخمة سلسلة قيمة الطاقة من إنتاج الغاز وتسييله إلى المواد الكيميائية، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة والحد من الانبعاثات. وتعزز هذه الاستثمارات الكبيرة التزام أدنوك بالنمو الاقتصادي المستدام في منطقة الظفرة من خلال دفع تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، مع تعزيز منظومة صناعية محلية مزدهرة.
وخلال حفل وضع حجر الأساس، استعرض سمو الشيخ حمدان مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الرائد في الصناعة ومنخفض الكربون، والذي سيدعم أمن الطاقة العالمي ويعزز النمو الصناعي في منطقة الظفرة. ومن المتوقع أن يضاعف المشروع طاقة إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات بأكثر من الضعف لتتجاوز 15 مليون طن سنوياً.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: "ستوفر هذه المشاريع الاستراتيجية العملاقة المزيد من الطاقة منخفضة الكربون للعالم، كما ستعزز أمن الطاقة في دولة الإمارات، وتسريع القيمة المحلية المضافة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا".
وسيساهم مشروع هيل وغشا العملاق في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي كوقود مهم خلال فترة التحول في مجال الطاقة. ومن المقرر أن ينتج المشروع، الذي يهدف إلى العمل بانبعاثات صفرية صافية، مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، حيث تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر المنتجين العالميين للكبريت عالي الجودة في العالم.
وسيشهد مشروع بروج 4، أحد أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم الشركة في إنشاء أكبر مجمع للبولي أوليفينات في العالم في موقع واحد. وسيعمل المشروع الضخم على زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة بروج بمقدار 1.4 مليون طن سنويًا إلى 6.4 مليون طن سنويًا عند اكتماله المقرر بحلول نهاية عام 2025، مما سيحقق إيرادات سنوية تصل إلى 1.9 مليار دولار.
كما اطلع سموه على آخر المستجدات بشأن مشروع تعزيز للصناعات الكيماوية والوقود الانتقالي الذي يجري تطويره في الرويس. ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2027، ويهدف إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المواد الكيماوية بحلول عام 2028 في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يزيد إجمالي الإنتاج في المرحلة الثانية إلى أكثر من 11 مليون طن سنويًا. وستنتج تعزيز مجموعة من المواد الكيماوية التي لم يتم تصنيعها من قبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.