175 مليار درهم استثمار"أدنوك" في مشاريع قطاع النفط والغاز

كما اطلع سموه على آخر المستجدات بشأن مشروع تعزيز للصناعات الكيماوية والوقود الانتقالي الذي يجري تطويره في الرويس. ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2027، ويهدف إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المواد الكيماوية بحلول عام 2028 في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يزيد إجمالي الإنتاج في المرحلة الثانية إلى أكثر من 11 مليون طن سنويًا. وستنتج تعزيز مجموعة من المواد الكيماوية التي لم يتم تصنيعها من قبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.