محطات شحن للسيارات الكهربائية برأس الخيمة

ووقعت شركة" يو إى إي في" UAEV، الشركة الوطنية التي تمثل أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الدولة، اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات لتركيب وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.

وستشرف هيئة الإمارات للمركبات ذاتية القيادة على كافة جوانب المشروع، من التركيب والصيانة إلى توفير التكنولوجيا اللازمة لإدارة البيانات. وستعمل الهيئة على تسهيل الوصول إلى الموقع واستخدام البنية التحتية القائمة لضمان الاتصال السلس.