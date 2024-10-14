محطات شحن للسيارات الكهربائية برأس الخيمة
سيتم تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مواقع رئيسية في جميع أنحاء رأس الخيمة، تم الإعلان عنها يوم الاثنين 14 أكتوبر.
ووقعت شركة" يو إى إي في" UAEV، الشركة الوطنية التي تمثل أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى الدولة، اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات لتركيب وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.
وستشرف هيئة الإمارات للمركبات ذاتية القيادة على كافة جوانب المشروع، من التركيب والصيانة إلى توفير التكنولوجيا اللازمة لإدارة البيانات. وستعمل الهيئة على تسهيل الوصول إلى الموقع واستخدام البنية التحتية القائمة لضمان الاتصال السلس.
وقع الاتفاقية المهندس يوسف أحمد آل علي عضو مجلس إدارة شركة" يو إى إي في" UAEV والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات.
وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال المهندس يوسف أحمد العلي: "نحن ملتزمون بشكل كامل بدعم استراتيجية الإمارات للصفر الكربوني وتعزيز التنقل المستدام من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات التي تستهدف القطاعات الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات".
وأضاف قائلاً: "إن تعاوننا مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات من شأنه أن يسهم في خفض الانبعاثات من قطاع النقل بشكل كبير، ودفع النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنقل المستدام".
كما أكد المهندس العلي أن الاتفاقية ستسهل تبني المزيد من استخدام المركبات الكهربائية من خلال تطوير البنية التحتية المتقدمة التي يسهل الوصول إليها لتلبية الطلب المتزايد. وتمكن هذه المبادرة العملاء من تبني خيارات مسؤولة بيئيًا، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وزيادة الوعي.
تعد شركة" يو إى إي في" UAEV، المملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروعًا مشتركًا بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء (الاتحاد WE).
من جانبه، قال المهندس البلوشي: "إننا في هيئة رأس الخيمة للمواصلات ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق استراتيجية الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050. وتعد اتفاقيتنا مع UAEV خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نعمل معًا لتعزيز التحول إلى النقل المستدام، مما يدعم تنفيذ استراتيجية هيئة رأس الخيمة للمواصلات للتنقل الأخضر 2023-2040".
وأضاف: "سيساهم ذلك في تعزيز استخدام النقل المستدام ودعم الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يؤثر إيجاباً على البيئة ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".
أصبحت المركبات الكهربائية تحظى بشعبية كبيرة في الدولة، ولهذا السبب تنفذ الحكومة مشاريع لاستيعاب سائقي السيارات بشكل أفضل. في 24 سبتمبر، أُعلن أن الشارقة ستبني قريبًا محطات شحن للمركبات الكهربائية.
وقالت السلطات إن محطات الشحن السريع سيتم بناؤها في مواقع متعددة لتغطية المناطق التجارية والسكنية، مسلطة الضوء على بعض النقاط المهمة من أحدث اجتماع للمجلس التنفيذي للإمارة.
ورغم أن توحيد أسعار شحن المركبات الكهربائية جعل امتلاك مركبة كهربائية في البلاد أكثر تكلفة بعض الشيء، إلا أنه لم يؤثر بشكل كبير على الطلب من جانب المستهلكين. وفي الواقع، ووفقًا للخبراء، من المتوقع أن يزداد الطلب على المركبات الكهربائية في السنوات القادمة.