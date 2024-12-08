"سيتشين": زيادة إنتاج النفط ضرورية لتلبية احتياجات الدول النامية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" الروسية للنفط "إيغور سيتشين" إن الطلب على الوقود الأحفوري لم يصل بعد إلى ذروته وسيكون هناك حاجة إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار الضعف في المستقبل لتلبية الطلب من الدول النامية.
وقال في كلمته خلال منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي السابع عشر في رأس الخيمة، إن نظام الطاقة الحديث يعتمد كلياً على الوقود الأحفوري، الذي يشكل حالياً أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن الوقود الأحفوري يتميز بسهولة نقله، مما يشكل ميزة كبيرة للاقتصاد العالمي.
"وبناءً على أبحاث العالم الروسي العظيم بيوتر ليونيدوفيتش كابيتسا، أكد خبراء ماكينزي وعلماء مشهورون من جامعات غربية رائدة أن الوقود الأحفوري يتمتع أيضًا بتدفق عالي الكثافة للطاقة. ووفقًا لهذا المؤشر، فإن الديزل يتفوق على الهيدروجين بنحو 30 مرة، والغاز يتفوق على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 270 مرة، على التوالي"، كما أشار إيغور سيتشين.
وأضاف أن ذروة الطلب على الوقود الأحفوري لم تصل بعد، وأن رفع مستويات معيشة سكان الدول النامية إلى نصف مستوى "المليار الذهبي" على الأقل من شأنه أن يفرض زيادة إنتاج النفط بنحو الضعف في المستقبل.
ويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2035 بنحو 6 ملايين برميل يوميا، مدفوعا بارتفاع معدلات الاستهلاك في الهند ودول أخرى.
وأضاف سيتشين: "يمثل النفط أكثر من 30 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي، والفحم 25 في المائة، والغاز 22 في المائة، ويبدو أننا ما زلنا بعيدين عن أي مستويات ذروة الطلب على الوقود الأحفوري".