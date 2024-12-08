"وبناءً على أبحاث العالم الروسي العظيم بيوتر ليونيدوفيتش كابيتسا، أكد خبراء ماكينزي وعلماء مشهورون من جامعات غربية رائدة أن الوقود الأحفوري يتمتع أيضًا بتدفق عالي الكثافة للطاقة. ووفقًا لهذا المؤشر، فإن الديزل يتفوق على الهيدروجين بنحو 30 مرة، والغاز يتفوق على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 270 مرة، على التوالي"، كما أشار إيغور سيتشين.