سوق النفط يواجه تحديات معقدة في 2025 بقرارات أوبك وزيادة الإنتاج الأمريكي

وبحسب أحدث توقعات أوبك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض عن تقدير سابق بلغ 1.82 مليون برميل يومياً. وبالنسبة لعام 2025، قامت أوبك بمراجعة تقديراتها للنمو إلى 1.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض من 1.54 مليون برميل يومياً. ويعكس هذا التعديل انخفاض الطلب الأضعف من المتوقع، وخاصة من الصين ودول آسيوية أخرى. وتم تخفيض نمو الطلب على النفط في الصين إلى 430 ألف برميل يومياً في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 760 ألف برميل يومياً. ويرجع هذا التعديل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض النشاط الصناعي.