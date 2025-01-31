طاقة
رفع أسعار الوقود في الإمارات اعتبارًا من 1 فبراير
سعر لتر البنزين سوبر 98 2.74 درهم.
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن أسعار الوقود لشهر فبراير، حيث رفعت الأسعار بعد شهرين من عدم تغييرها.
وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 فبراير وهي على النحو التالي:
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 2.74 درهم.
- سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 2.63 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.50 درهم.
- وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.55 درهم، مقارنة بـ 2.43 درهم للتر في يناير/كانون الثاني.
- سيتم فرض سعر لتر الديزل بـ 2.82 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.68 درهم.
منذ أن قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015 وتنسيقها مع الأسعار العالمية، يتم مراجعة الأسعار في نهاية كل شهر.