خبراء: ارتفاع أسعار النفط لن يدوم طويلاً

بعد أزمة الطاقة الروسية في عام 2022، قامت العديد من البلدان بتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضاً أن يلتزم أعضاء أوبك+، وهي مجموعة كبيرة تضم الدول المنتجة للنفط بما في ذلك روسيا، في اجتماعهم يوم الأربعاء بخطط زيادة حجم الإنتاج.