الإمارات: توقعات بزيادة أسعار البنزين في نوفمبر

"بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 75.5 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 73 دولاراً في سبتمبر/أيلول. وقد تم تداوله عند مستوى منخفض بلغ 71 دولاراً للبرميل، ثم ارتفع إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول، حيث تأثرت الأسعار بشدة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في البداية، قفزت الأسعار إلى 81 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف من هجوم إسرائيل على منشآت النفط الإيرانية، لكنها تراجعت بأكثر من ستة في المئة بعد الضربات الإسرائيلية المحدودة على إيران، حيث سعى الطرفان لتجنب حرب واسعة النطاق."