توقعات بزيادة أسعار البنزين في الإمارات الشهر المقبل

وقال إن "أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بأكثر من 6% منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، كما ارتفعت العقود بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أوسع على النفط الروسي يوم الجمعة. وشملت العقوبات الجديدة شركتي جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، فضلاً عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي، مستهدفة العائدات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا".