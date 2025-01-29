توقعات بزيادة أسعار البنزين في الإمارات الشهر المقبل
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2025 لتتماشى مع أسعار النفط العالمية التي ارتفعت إلى أكثر من 81 دولاراً للبرميل في يناير.
فقد ارتفعت أسعار النفط في يناير/كانون الثاني بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية والعقوبات الأميركية التي تؤثر على صادرات الخام الروسي. وقد تؤدي هذه العوامل العالمية إلى ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط.
وبلغ متوسط سعر برميل خام برنت حوالي 77.55 دولارا في يناير مقارنة بـ 73 دولارا للبرميل في ديسمبر 2024.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تم تحديد سعر السوبر 98 والخاص 95 وإي بلس عند 2.61 درهم و2.50 درهم و2.43 درهم للتر على التوالي، في يناير 2025. وتم تحديد سعر الديزل عند 2.68 درهم للتر.
أسعار البنزين في ديسمبر 2024، والتي ظلت دون تغيير في يناير 2025، كانت الأدنى خلال العام الماضي.
منذ أن قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015، يتم الإعلان عن أسعار البنزين بالتجزئة للشهر المقبل في نهاية كل شهر لجعلها على قدم المساواة مع الأسعار العالمية.
وفي وقت الظهيرة الأربعاء، كان سعر خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 73.99 دولار للبرميل، بارتفاع 0.3 بالمئة، في حين كان خام برنت يتداول بارتفاع 0.17 بالمئة عند 77.62 دولار للبرميل.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال، إن خام برنت ارتفع فوق 81 دولارا للبرميل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر حيث من المتوقع أن تؤثر العقوبات الأمريكية الأوسع على صادرات الخام الروسي إلى المشترين الرئيسيين الصين والهند.
وقال إن "أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بأكثر من 6% منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، كما ارتفعت العقود بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أوسع على النفط الروسي يوم الجمعة. وشملت العقوبات الجديدة شركتي جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، فضلاً عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي، مستهدفة العائدات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا".
وقال تجار ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة، مما سيدفع الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للنفط في العالم على التوالي، إلى الحصول على المزيد من الخام من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، وهو ما سيعزز الأسعار وتكاليف الشحن.
وقال محللون في شركة آر بي سي كابيتال في مذكرة "العقوبات الروسية الجديدة التي فرضتها الإدارة المنتهية ولايتها تمثل إضافة صافية إلى الإمدادات المعرضة للخطر، مما يضيف المزيد من عدم اليقين إلى توقعات الربع الأول".
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